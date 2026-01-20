北橫明池段邊坡大量土石坍方道路中斷搶修 用路人可走替代道路

受到東北季風持續降雨及宜蘭地區地震雙重影響，北橫公路台7線68.7公里（明池路段）今天上午發生嚴重上邊坡坍方，現場掉落300立方公尺的大量土石，碎石遍布路面導致交通中斷。公路局東區養護工程分局已緊急實施道路封閉管制，並調派獨立山工務段搶修人員及機具進場，搶修排除障礙。

搶修進度與通行預測 根據東區養護工程分局說明，搶修團隊已於現場待命並持續作業，預計將於今下午2時搶通。不過，公路單位強調，實際開放時間將視現場土石清理進度及邊坡穩定狀況而定，不排除提前或延後開放。

替代道路建議 為避免民眾受困山區，公路局建議用路人改行以下替代路線：

往桃園方向： 由台7線68K處轉接桃園大溪方向，銜接國道3號。路程約72.2公里，預計耗時約2小時。

往宜蘭方向： 由台7線85K處銜接國道5號。路程約37.6公里，預計耗時約45分鐘至1小時。

公路單位呼籲 大雨期間山區土石鬆動，易發生坍方落石，路況極不穩定。公路單位呼籲民眾近期盡量避免進入山區道路，出發前預先規劃應變措施。如需查詢最新路況可撥打電話：03-9962683。 北橫明池段邊坡今天上午嚴重坍方，掉落大量土石，道路中斷搶修，建議用路人可以走替代道路。圖／交通部公路局提供