聽新聞
0:00 / 0:00
北橫明池段邊坡大量土石坍方道路中斷搶修 用路人可走替代道路
受到東北季風持續降雨及宜蘭地區地震雙重影響，北橫公路台7線68.7公里（明池路段）今天上午發生嚴重上邊坡坍方，現場掉落300立方公尺的大量土石，碎石遍布路面導致交通中斷。公路局東區養護工程分局已緊急實施道路封閉管制，並調派獨立山工務段搶修人員及機具進場，搶修排除障礙。
搶修進度與通行預測 根據東區養護工程分局說明，搶修團隊已於現場待命並持續作業，預計將於今下午2時搶通。不過，公路單位強調，實際開放時間將視現場土石清理進度及邊坡穩定狀況而定，不排除提前或延後開放。
替代道路建議 為避免民眾受困山區，公路局建議用路人改行以下替代路線：
往桃園方向： 由台7線68K處轉接桃園大溪方向，銜接國道3號。路程約72.2公里，預計耗時約2小時。
往宜蘭方向： 由台7線85K處銜接國道5號。路程約37.6公里，預計耗時約45分鐘至1小時。
公路單位呼籲 大雨期間山區土石鬆動，易發生坍方落石，路況極不穩定。公路單位呼籲民眾近期盡量避免進入山區道路，出發前預先規劃應變措施。如需查詢最新路況可撥打電話：03-9962683。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言