強烈冷氣團至少凍3天、今起濕冷恐探6度低溫 高山明後天有望追雪

強烈大陸冷氣團今天逐漸南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨台灣本島平地最低溫出現在台東東河11.1度，台北站今天清晨到目前最低溫是15.2度，自清晨天亮以來溫度不升反降，顯示冷平流正在逐漸侵入台灣。

吳聖宇說，今天下午開始露點溫度就會降到10度以下，並且要一直維持到周五晚間，最低有機會降到7度左右，氣溫則是逼近到10度大關上下徘徊，而且也維持很長的時間，到周五白天才反彈上去。大致推敲市中心的台北站氣溫也應該會降到11至12度左右，因此預報維持在強烈大陸冷氣團等級。

這個預報結果顯示兩個重點，吳聖宇表示，一是氣溫跟露點溫貼得很近，相對濕度呈現偏高，濕冷的型態明顯，二是低溫持續的時間很長，尤其是今天下半天到周四這一段，溫度一直在低點小幅震盪，沒有明顯的日夜變化，直到周五因為有乾空氣進來，所以氣溫跟露點溫度拉開，白天溫度才有反彈上升的機會。

不過，他說，濕冷的程度還是因地而異，苗栗以北到宜蘭一帶將會是比較明顯的濕冷，其次是花蓮地區，台中以南還有台東一帶相對就好很多，相對濕度沒有那麼高，雖然預報露點溫度也有降到10度以下，甚至掉到6至8度，但是白天氣溫仍有上升空間，跟北台灣比起來感受上會比較好些。

明後天會是最濕冷的時間點，吳聖宇表示，北部、東半部容易降雨，中南部雲量也偏多，山區有短暫陣雨，高山地區有降雪的機會。要到周五台灣附近的相對濕度才逐漸降下來，周末天氣相對穩定。

吳聖宇表示，今天開始到周四是相對濕冷的一段時間，各地濕冷程度有差異，北台灣較為明顯，高山地區降雪機會較高的時間點應該也是落在明後兩天。周五降雨逐漸減少，白天溫度也會回升起來，強冷氣團影響逐漸緩和。周末溫度持續回升，天氣應該會比較穩定，日夜溫差較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。