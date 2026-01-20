今天大寒節氣為冬天最冷時刻 中醫師：容易好發腳抽筋 睡前應做這事

今天是二十四節氣中的最後一個「大寒」，代表著冬季最寒冷的時期，但也是準備迎接春天、萬物準備復甦的轉折點。俗話有「大寒不寒，春分不暖」的說法，意思是大寒這一天如果天氣不冷，那麼寒冷的天氣就會向後展延，來年的春分時節天氣就會十分寒冷。中醫師徐瑋憶說，此時是冬天最容易抽筋的時節，尤其是年長者、慢性病患更需留意，若頻繁抽筋或伴隨其他症狀，應就醫檢查。

徐瑋憶說，天氣寒冷時，血管收縮、血液循環差，容易造成腳抽筋，其原因也可能與慢性病、電解質失衡、脫水，或是利尿劑、放化療等藥物副作用、運動過度或姿勢不良等有關， 甚至是心、肺、腎、肝等疾病有關，或是糖尿病神經病變、中風、坐骨神經痛等。

若要避免抽筋，徐瑋憶說，生活中需注意保暖及循環，建議睡前可以用溫水40度泡腳10分鐘、睡覺穿著襪子，開暖氣保持室內溫暖，且睡前及運動前可以做後腿部伸展，放鬆肌肉筋膜，並多喝水，至尿液顏色變成淡黃色。同時要減少咖啡因，避免大量飲用咖啡、茶、可樂、巧克力，並維持規律運動習慣，避免過度疲勞。

飲食方面，應多攝取富含鈣、鎂等食物，如深綠色蔬菜、彩色蔬菜、菇類、黑色食物、全穀雜糧、少量堅果。舉裡來說，含鈣的食物包括牛奶、起司、小魚乾、豆腐、黑芝麻；含鎂的食物有全穀類、堅果、豆類、深綠色蔬菜；含鉀的有奇異果、芹菜、菇類、南瓜、地瓜，以及鮭魚、蛋黃、菇類、黑木耳等富含維生素D的食物等。

徐瑋憶中醫師也提供止抽筋穴位，包括「商丘穴」在足內踝前下方凹陷處，舟狀骨粗隆與內踝尖連線的中點，當脛骨前肌腱內側。功效為舒緩膝蓋不得屈伸、內踝疼痛、不可以行走等症狀。「髀關穴」在大腿前面，髂前上棘與髕底外側端的連線，功效為舒緩腰痛膝寒，足麻木不仁，股內筋絡急等。「湧泉穴」為足底部，卷足時足前部凹陷處，功效是治轉筋、筋攣、膝痛不可屈伸等。

