薑母鴨冷知識 主角是「白色番鴨」非黑鴨 農業部曝原因
今天是24節氣最後1個節氣「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，近期冷空氣一波波，薑母鴨餐廳生意興隆。薑母鴨最常用的是哪一種鴨嗎？黑的？白的？農業部表示，很多店家掛著「黑鴨」招牌，讓人以為薑母鴨一定是用「黑色番鴨」煮的。其實答案大翻轉，真正的主角是「白色番鴨」。
農業部表示，和黑色番鴨相比，白色番鴨飼養期比較短、體型也更大，肉多又扎實，最適合補冬時節大口吃。番鴨又叫「麝香鴨」，從1962年陸續引進台灣後，逐漸成為市場主流。每年4到10月繁殖，天氣轉涼的時候正好上市，所以每年冬天薑母鴨就準時報到，為寒冷的冬天增添一絲暖意。
