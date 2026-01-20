快訊

淡水深夜傳死亡車禍 騎士與左轉車相撞...頭部重創慘死

強烈冷氣團籠罩濕冷到周五…這2天最凍 高山有局部降雪機會

iOS 26新增9個全新Emoji！「扭曲臉」最好用 還有多毛生物、虎鯨入列

冷空氣正在南下 鄭明典1張圖看雲街 這一區最清楚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本海這一區的雲街最清楚。圖／取自鄭明典臉書
日本海這一區的雲街最清楚。圖／取自鄭明典臉書

冷空氣正在南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，可見清楚「雲街」。他表示，現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，是很多接連排列成線狀的小積雲，為冬季衛星雲圖裡常見的雲系。

鄭明典表示，現在日本海這一區的雲街最清楚，黃海這邊也有，只是部分被高雲遮蔽，沒那麼清晰。

強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，今天中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，白天北部及宜蘭高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，晚上各地溫度會進一步下降。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

宜蘭 衛星

延伸閱讀

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

新北10.9度、台北15.9度「輻射冷卻有趣對比」 鄭明典指差異是它決定

早上強烈大陸冷氣團達標 鄭明典：新的冷高壓影響夜晚氣溫恐比清晨高

今晨低溫比昨晨升高不少 鄭明典說不是暖空氣來而是這原因

相關新聞

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

強烈大陸冷氣團南襲，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，東西兩樣情，南北大不同。桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮...

台東東河11.1度 今「大寒」濕冷 吳德榮：探8度低溫 高山這2天追雪

今天是24節氣的「大寒」，今晨截本島平地的最低氣溫為台東縣東河鄉11.1度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣...

拼多多買陶瓷湯匙！雕刻花紋竟「掉色」 買家崩潰：不知吃下多少毒素

現在網購相當方便，不少人都習慣在網路平台購買日用品。不過，有網友分享自己在中國電商平台「拼多多」購買陶瓷湯匙的經驗，使用短短兩週後，竟發現湯匙上的花紋出現「掉色」情況。影片中她用指甲多刮幾下，圖案幾乎完全消失，讓她相當擔心直呼，「不知道已經吃進多少毒素」。一句話也隨即引來大量網友批評。

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

今天是24節氣的「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hs...

一年最冷時期「大寒」 氣象署曝1情況反而暖洋洋 今起氣溫溜滑梯

今天是24節氣的「大寒」，也是24節氣的最後一個節氣。一年之中最冷的時期是什麼時候？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象...

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

歌仔戲巨星楊麗花凝視舞台螢幕上亮起的薛丁山影像，雙眼閃閃發亮。這是她登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。