冷空氣正在南下 鄭明典1張圖看雲街 這一區最清楚

冷空氣正在南下，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，可見清楚「雲街」。他表示，現在北方有強冷空氣出海，冷空氣流經暖水面就會出現雲街，是很多接連排列成線狀的小積雲，為冬季衛星雲圖裡常見的雲系。

鄭明典表示，現在日本海這一區的雲街最清楚，黃海這邊也有，只是部分被高雲遮蔽，沒那麼清晰。

強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，今天中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，白天北部及宜蘭高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，晚上各地溫度會進一步下降。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。