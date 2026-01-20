拼多多買陶瓷湯匙！雕刻花紋竟「掉色」 買家崩潰：不知吃下多少毒素

現在網購相當方便，不少人都習慣在網路平台購買日用品。不過，有網友分享自己在中國電商平台「拼多多」購買陶瓷湯匙的經驗，使用短短兩週後，竟發現湯匙上的花紋出現「掉色」情況。影片中她用指甲多刮幾下，圖案幾乎完全消失，讓她相當擔心直呼，「不知道已經吃進多少毒素」。一句話也隨即引來大量網友批評。

不少留言直言原PO「太天真」，有人諷刺表示，「是什麼原因讓你覺得拼多多跟安全有關？」、「又便宜又好看又安全，那賣家要賺什麼？」、「拼多多的『拼』，是要消費者拼命的意思」。也有網友直言，自己絕不會在中國電商平台購買某幾類商品，認為多半缺乏品管（QC），並呼籲支持本地商家。

拼多多買陶瓷湯匙 使用兩週花紋竟然掉色

該名買家在Threads發文表示，她透過中國電商平台拼多多購買了一組陶瓷餐具，但僅使用約兩週，就發現湯匙上的花紋開始掉色，讓她忍不住擔心表示，「真的不知道吃進多少毒素了」。

指甲一刮 花紋竟逐漸消失

從原PO上傳的影片可見，她右手拿著一支陶瓷湯匙，湯匙表面原本有明顯的雕刻花紋，但隨著她用指甲反覆刮擦，花紋竟然一點一點消失。她表示，當初以為「陶瓷應該很安全」，完全沒想到會發生掉色情況，因此擔心有有害物質已隨著進食進入體內。

便宜沒好貨？ 網友：省下的錢拿健康來換

不少網友認為原PO是自找麻煩，留言痛批，「連湯匙都要上中國平台買？」、「外面吃飯用的餐具沒得選就算了，自己家裡還貪便宜？」、「賣那麼便宜一定有原因，只是把你省下來的錢，用健康補回去而已」。還有人調侃，「拼多多的拼，是拼命的拼」。

擔心缺乏品管 網友：這三類商品絕不網購

也有網友分享自身原則，為了安全與健康，絕不在中國電商平台購買以下三類商品，「會放進嘴巴的」、「直接接觸皮膚的」、「電器類產品」。有人表示曾在社群平台看到工廠員工爆料，「品質最差的貨會出給拼多多，有瑕疵被退貨的也會拿去清倉賣」，直言「入口的東西不該省」。也有人呼籲，「多支持本地實體店，支持在地經濟。」

