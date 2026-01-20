全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

今天是24節氣的「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於明天深夜至周四清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度的低溫機率。竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率。

高山降雪機率，賈新興說，本波桃園以北及宜蘭2500公尺左右高山，明天至周五清晨有降雪發生的機率。中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

天氣趨勢，他表示，明天至周四，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，明天，桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。周四，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。周五強烈大陸冷氣團稍減弱，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東亦有零星短暫雨。周六至周日，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，午後宜花東山區有零星短暫雨。下周三至下周四，有受偏強東北季風影響的機率，其中下周三，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花東亦有局部短暫雨。下周四，宜蘭有局部短暫雨，午後新竹以北及花東亦有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候預測顯示，農曆假期期間，宜蘭降雨有略偏多的趨勢。氣溫方面，下周三至2月5日， 正常至略偏涼的機率，之後至2月底，氣溫以正常至偏暖的機率較高 。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。