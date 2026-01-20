快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師張語希分享舒緩酒後不舒服的3個步驟。尾牙示意圖。 圖／AI生成
許多民眾參加尾牙都會喝酒助興，如何緩解酒後不適呢？營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，有助尾牙喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。

張語希在臉書發文，表示近日許多公司都會舉辦尾牙，有些人喝酒後可能會出現頭很重、胃不舒服或整個人提不起勁的症狀，會出現以上症狀不代表你酒量差，而是少做了以下3件事：

第一步：補水＋電解質

酒精會讓身體中的水分與電解質流失，建議喝白開水搭配椰子水，或喝運動飲料補充水分，「比只猛喝水更有效率」。

第二步：好好休息

喝酒後身體需要時間來慢慢恢復調整，不要硬撐著熬夜追劇或工作，不休息只會讓身體恢復得更慢。

第三步：少量多餐

建議吃清粥、燕麥和香蕉等好消化的碳水，能穩定住身體的能量，讓精神慢慢地恢復。

張語希特別提醒，酒後不要吃炸物、重口味的宵夜或咖啡因，會加重不舒服的感覺，只要依據以上的SOP調整身體，就能讓你在聚餐尾牙時喝酒喝得開心，並在隔天也能迅速回到正常的生活節奏當中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

小人國近日舉辦「點點名，點到就免費」活動，只要身分證上姓名符合資格，不只自己可以免費入園，同行者也有門票優惠，不料「中獎名單」太多，小人國連日大爆滿，不僅入園、等待遊樂設施都大排長龍，也出現不少亂象，

「中國辣椒段」檢出蘇丹色素三號 11公噸全數銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，有一批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品...

春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

農曆新年將報到，想要「馬上有錢」？台彩20日推出春節限定「2000萬超級紅包」，最高獎金2000萬元不變...

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

許多民眾參加尾牙都會喝酒助興，如何緩解酒後不適的症狀呢？營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，幫助民眾尾牙喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。

磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

中央氣象署太空天文作業辦公室今天上午9時發布太空天氣警示訊息，氣象署表示，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5...

