尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG
許多民眾參加尾牙都會喝酒助興，如何緩解酒後不適呢？營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，有助尾牙喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。
張語希在臉書發文，表示近日許多公司都會舉辦尾牙，有些人喝酒後可能會出現頭很重、胃不舒服或整個人提不起勁的症狀，會出現以上症狀不代表你酒量差，而是少做了以下3件事：
第一步：補水＋電解質
酒精會讓身體中的水分與電解質流失，建議喝白開水搭配椰子水，或喝運動飲料補充水分，「比只猛喝水更有效率」。
第二步：好好休息
喝酒後身體需要時間來慢慢恢復調整，不要硬撐著熬夜追劇或工作，不休息只會讓身體恢復得更慢。
第三步：少量多餐
建議吃清粥、燕麥和香蕉等好消化的碳水，能穩定住身體的能量，讓精神慢慢地恢復。
張語希特別提醒，酒後不要吃炸物、重口味的宵夜或咖啡因，會加重不舒服的感覺，只要依據以上的SOP調整身體，就能讓你在聚餐尾牙時喝酒喝得開心，並在隔天也能迅速回到正常的生活節奏當中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
