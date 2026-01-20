強烈冷氣團籠罩濕冷到周五…這2天最凍 高山有局部降雪機會

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下影響，環境水氣增多，新竹以北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東地區多雲到陰局部有短暫陣雨，各地降溫明顯。聯合報系資料照
今天強烈大陸冷氣團南下影響，環境水氣增多，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面新竹以北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東地區多雲到陰局部有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區容易有局部較大雨勢發生；新竹以南地區大致為多雲到晴天氣。

受冷平流增強影響，各地降溫明顯，黃國致表示，苗栗以北到宜蘭白天高溫16至18度，中部及花東地區白天高溫20至24度，南部高溫24至25度。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區可能降到8至10度左右，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫11至13度或以下，氣溫明顯偏冷，早出晚歸多注意保暖。

他說，明天至周五上午台灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其明天、周四溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13至16度，中部及花東地區高溫16至20度，南部20至22度。夜晚清晨各地低溫約10至15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。

至於高山降雪機率，黃國致表示，中部以北到東部地區1500公尺以上高山，有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

黃國致表示，周五下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，周末至下周一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20至23度，中南部高溫可達23至26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會。

今天到周五白天台灣周邊風浪皆較強，黃國致表示，明天、周四各海域平均風6至8級，陣風9至10級，浪高3至5公尺；周五到周日冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另明天、周四基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業多留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

