一年最冷時期「大寒」 氣象署曝1情況反而暖洋洋 今起氣溫溜滑梯

今天是24節氣的「大寒」，也是24節氣的最後一個節氣。一年之中最冷的時期是什麼時候？中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，很多人直覺想到晝短夜長的「冬至」，但根據氣象署長期氣候資料統計，台灣地區平均氣溫最低的時期，通常就落在1月下旬，也就是「大寒」前後這段時間。

但是「大寒」就一定會冷嗎？氣象署表示，雖然統計上平均氣溫最低的是這段時間，但實際上每年此時會不會感到寒冷，關鍵還是在於 「有沒有北方冷空氣南下」。如果沒有冷空氣影響，有時也會出現暖和舒適的大寒。

不過，今年的大寒很應景，氣象署表示，今天正好是一波強烈大陸冷氣團南下的過程，明後天各地都會冷得很有感，務必注意溫差變化。北部、東北部今天白天就明顯轉濕冷，而且氣溫一路下滑，愈晚愈冷。白天高溫僅剩 15、16度，入夜後更會來到12至14度，相當有寒意。

氣象署表示，中部、台南、花東地區跟昨天相比，白天就會有轉涼的感覺，高溫大約20至23度，還沒有到非常冷，但風大的地區感覺會比較明顯。保暖防風的外套要隨身攜帶，下午過後降溫快，也是愈晚愈冷。高屏地區白天感受可能還不明顯，高溫依然有24、25度，但晚上之後也會快速降溫。

明天、周四各地都會冷，氣象署表示，尤其桃園以北、東北部天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫在14度以下，會相當寒冷。新竹以南到苗栗、花東地區白天高溫也不到20度，涼涼冷冷的。只有高屏地區白天高溫還有21至22度，感受上也是偏涼。而夜間的低溫，台南以北、宜蘭約11至12度，且有局部10度以下低溫的機率，高屏花東約13至15度。

氣象署表示，這波冷空氣冷得比較久，要多注意保暖。外出前備妥適當衣物，也別忘了多關心家中的長輩與毛小孩。使用瓦斯熱水器具或電暖器具時，一定要留意通風及注意用電安全。

至於下一個到來的節氣，就是一年之始「立春」。氣象署表示，但2月初「立春」之時，仍然是屬於氣候統計上的冬季（12月至隔年2月），也還是冷空氣影響頻繁的時期，冬衣還不能收。