強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

強烈大陸冷氣團南襲，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，東西兩樣情，南北大不同。桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區不只氣溫明顯下降，且至周五前，天氣多為短暫陣雨的濕冷型態。至於，中南部、台東及澎金馬地區仍以乾冷型態為主，降雨非常零星且局部。

他說，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時段會落在周三至周五清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上探寒流的潛力。

林得恩表示，要注意這波冷的時間比較久，冷的範圍比較廣，冷的梯度也比較大；長輩及心血管疾病患者要特別注意保暖。

東西兩樣情，南北大不同。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專