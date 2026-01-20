今「大寒」強烈冷氣團南侵愈晚愈冷 強度直逼寒流 這一波冷得很有感
今天是24節氣的「大寒」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天屬於強烈大陸冷氣團南下階段，北台灣一早氣溫便一路下降，愈晚愈冷，中、南部降溫時間預計在傍晚開始，南北天氣差異會很大。根據最新模式資料顯示，冷空氣整體強度相當接近寒流等級。
東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，務必提前做好保暖準備。另外，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下，有降雪機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
