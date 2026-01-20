快訊

台東東河11.1度 今「大寒」濕冷 吳德榮：探8度低溫 高山這2天追雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天強冷空氣南下，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。本報資料照片
今天強冷空氣南下，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。本報資料照片

今天是24節氣的「大寒」，今晨截本島平地的最低氣溫為台東縣東河鄉11.1度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，主因是輻射冷卻，各地區平地的最低氣溫下降中，約在11至14度。

東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

吳德榮表示，今天強冷空氣南下，氣溫驟降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；中南部多雲時晴，氣溫亦降，晚轉冷。北部15降至10度、中部11至22度、南部13至25度、東部11至23度。

明天至周五強冷空氣盤據，吳德榮表示，明天、周四北台灣濕冷、北部、東半部有局部雨；周五北部轉乾、雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；3天中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷。

至於冷空氣強度，他說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達寒流，其低溫也遠不如上波。但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。

關於高山降雪機率，吳德榮表示，明天、周四3000公尺以上高山，例如合歡、雪山等，有降雪機率；2000公尺左右如太平山，處在臨界條件，固態降水如冰霰、霧淞機率高，飄雪仍可期待。

周六至下周二天氣好轉，吳德榮表示，各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐日減弱，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻作用，早晚偏冷，日夜溫差大。下周二晚起至下周四另一波冷空氣南下，強度一般，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

颱風消息方面，他說，最新觀測資料顯示，輕颱洛鞍已呈高低層分離。根據中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍在菲律賓東方海面大迴轉，逐漸減弱、消散中。

吳德榮 氣溫 降雪









