今「大寒」強烈冷氣團+大雨特報 急凍至周五晨 探10度以下低溫

今天是24節氣的「大寒」，強烈大陸冷氣團影響，氣溫下滑，各地有寒意。東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北（南港）、新北（汐止）、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，本周北部東部地區，將長時間有降雨發生且氣溫偏低，西部地區則因輻射冷卻效應明顯日夜溫差很大，務必防範低溫變化。

今天起至周五清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，天氣風險公司說，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣。今天北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。

氣溫方面，天氣風險公司說，今天起至周五清晨各地溫度會有明顯降溫，中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫由25度逐漸降至20至22度，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10至13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會，北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意。中南部受輻射冷卻溫差明顯，要持續做好保暖，以免著涼。

另外，天氣風險公司表示，中層水氣也很多，加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霰或局部降雪發生。

周五白天起，強烈大陸冷氣團漸減弱，天氣風險公司表示，水氣有減少趨勢，僅迎風面東部東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區則轉多雲到晴天氣，西半部維持晴時多雲天氣，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1至2度。

天氣風險公司表示，周末兩天為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1至2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12至15度，西部空曠處有10至13度低溫機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。