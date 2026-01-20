聽新聞
大寒養生…3部位保暖 勿過度進補

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
薑桂甘草茶。圖／123RF
薑桂甘草茶。圖／123RF

今天是24節氣的大寒，一年中寒氣最盛的時節。中醫師游晏楠指出，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，不宜過度進補；日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

在氣候寒冷時，人體容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。游晏楠提醒，長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要留意保暖與作息，護好頭頸部、腹部與腰部及腳部三個部位，外出可配戴帽子、圍巾，腳穿厚襪、泡溫水足浴可暖腳。

游晏楠說，當寒邪侵犯人體，容易出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。建議可以按壓「手三里穴」及「公孫穴」，或飲用「薑桂甘草茶」、睡前泡腳等保養。

2穴位保養

手三里穴：肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。

公孫穴：腳拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。

按摩：用手指關節輕壓，各10秒鐘，每天至少20次。

薑桂甘草茶

材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢

沖泡方式：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加水1500㏄。以大火煮滾後，小火繼續煮約10至15分鐘。

大寒 中醫 感冒 心血管疾病

相關新聞

隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班...

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

