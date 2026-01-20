吃健康餐、規律運動仍脹氣 腸道不正常發酵作祟

一名50歲女性，長期為腹脹所苦，餐後特別嚴重，近一年便祕加劇且需要依賴瀉藥。她自認生活習慣不差，三餐選擇低碳或健康餐盒，假日也會騎單車或爬山維持體能，卻沒有緩解腸道症狀。每天補充益生菌、增加蔬菜攝取量，反而愈吃愈脹。

聯欣診所院長顏佐樺表示，有便祕問題的人，腸胃蠕動較慢，影響氣體排空速度，比較容易有脹氣不適。若腸道內有「不正常的發酵狀態」，也會讓腸道消化與吸收功能被干擾，必須進行腸道菌相的重整，少食多餐、細嚼慢嚥等飲食調整。

顏佐樺指出，容易腹脹的族群，常以為「健康飲食一定有幫助」，卻忽略身體的消化與吸收基礎，就算吃進再多的膳食纖維或益生菌，也難以改善問題，反而可能加重腹脹與消化不良。以這名女性個案為例，經過功能醫學檢測後，發現PE-1胰彈性蛋白酶明顯偏低，表示胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物。

這位女性的腸道腐敗性及有益的短鏈脂肪酸（SCFA）數值皆異常過高，代表糞便裡殘留許多未被分解的東西，腸道內可能有「不正常的發酵狀態」，推論是小腸菌叢過度增生（SIBO），讓腸道消化與吸收功能被干擾，影響營養吸收，導致產氣、腹脹、腹痛、腹瀉或便祕。

顏佐樺說，針對此個案，先從胰臟消化酵素分泌不足著手，以酵素提供消化支持，協助食物被有效分解，減少未消化殘渣進入腸道發酵引起脹氣。再進行腸道菌相的重整，營養師協助飲食調整，避開豆類、十字花科蔬菜、根莖類等易脹的食物，有效減少腸胃氣體產生。

調整過程中，營養師逐漸把豆類與高纖食物慢慢加回來，讓飲食選擇恢復彈性，同時維持腸道的耐受度，第二周就明顯感受到腹脹減輕，排便恢復順暢。

顏佐樺提醒，當腸胃出現問題，不能只依賴胃藥、止瀉藥、瀉藥或自行補充益生菌來「壓症狀」，治標不治本，且不當使用會掩蓋潰瘍、感染等嚴重疾病。