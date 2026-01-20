聽新聞
兩代女性的初戀！楊麗花現身特展 花迷贈黃金書

聯合報／ 記者陳宛茜／宜蘭報導
「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會上，楊麗花（左）親臨與花迷朋友見面，文化部長李遠（右）也化身影迷獻花致意。圖／文化部提供
「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會上，楊麗花（左）親臨與花迷朋友見面，文化部長李遠（右）也化身影迷獻花致意。圖／文化部提供

歌仔戲巨星楊麗花看著舞台螢幕亮起的薛丁山影像，雙眼閃閃發亮。這是她登上小巨蛋的「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，由服裝設計名家張叔平手工打造，也是觀眾踏進「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展看到的首件展品。她透露，此一仿真人像臉上的妝與頭飾，都由她親手打點，「楊麗花化楊麗花，才是楊麗花」。

楊麗花是宜蘭員山人，傳藝中心為她在宜蘭傳藝園區舉辦首次大型個人特展「世紀初戀．楊麗花」。昨下午舉辦特展見面會，邀楊麗花與花迷朋友見面，文化部李遠也化身花迷獻花致意。

李遠透露，在台視擔任節目部經理時，發現公司有一間放滿楊麗花戲服，連總經理都不能打開的房間。當時他便深刻感受楊麗花的影響力，「楊麗花一直在創造奇蹟」。

策展人林茂賢表示，楊麗花電視歌仔戲出現前，台灣人是在餐桌上吃晚飯，楊麗花歌仔戲出現後，台灣人改在電視前進晚餐，「吃飯配歌仔戲」成為大家的集體記憶，也讓歌仔戲成為常民藝術，展場便重現「吃飯配楊麗花歌仔戲」的場景。此外，楊麗花還創造出許多因應電視演出的歌仔戲新曲調「電視調」。

「世紀初戀．楊麗花」命名靈感來自楊麗花曾是台灣兩代女性的初戀情人，她從一九六○年代開始即以俊帥的反串角色紅遍大街小巷。展中也展覽花迷的收藏，一位花迷洪鳳秀將卅年前購買的黃金楊麗花寫真書轉贈楊麗花，讓楊麗花吃驚「我自己都沒這本書」。洪鳳秀說楊麗花就是她的初戀，她從小學黑白電視時代就喜歡楊麗花，從楊麗花第一次公演看到現在，為了近距離看她，總是買最貴的票。

楊麗花說，宜蘭是她的故鄉與歌仔戲發源地，在這裡辦展向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。為讓觀眾進場就眼睛發亮，她提供三套價值數百萬的戲服與製作擬真頭像，讓人感覺她就站在展場歡迎大家。很多人的初戀是楊麗花，而她的初戀是母親和歌仔戲，因為她在媽媽肚裡就聽歌仔戲。愛楊麗花的花迷也是她的初戀，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老」。

