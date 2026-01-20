健康你我他／中西式輪番上桌 豐富的早餐畫作

我喜歡早餐的時光，喜歡用豐富的餐桌風景，作為一天的開始。

在天光未明時醒來，賴在被窩裡的我，盤算著早餐要吃什麼：冰箱裡有解凍的火腿、昨晚剩下的雞胸肉、鄰居送來的新鮮小黃瓜，還有前天做的全麥吐司…，心中即完成了餐桌的預想。簡單梳洗後，我走進廚房，穿上圍裙，打開Spotify的爵士或古典音樂，準備為美好的一天揭開序幕。

回想孩子就學、我仍在職場的那些年，早晨總是相當匆忙。必須在前一晚先做好三明治，一早熱牛奶豆漿，再加顆水煮蛋，讓孩子快速吃完營養的早餐；我和老爺則是拎著早餐袋到辦公室，再趁空檔草草果腹。

如今退休了，回歸期待的居家生活。做麵包、水餃、蔥油餅、蛋餅，成了我的日常，也是我快樂的泉源。我的早餐是中西式輪番上桌。自製吐司夾火腿或鮪魚、荷包蛋，配上燙熟的綠色蔬菜；或是烤好的法國長棍，隨意加上起司與現成配料，再沖一杯黑咖啡。中式則常是調製麵糊煎蛋餅，加水果…，復刻早餐店餐點，其實並不難。

一向奉行三餐要兼顧五感。我用色彩、美味與音樂，構築一幅屬於自己的早餐畫作。此時，送報先生的機車聲由遠而近，聯合報送來了，美好的早餐時光開始囉！