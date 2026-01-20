計程車春節費率 桃竹台中拍板
2月中將迎來農曆春節連假，各縣市近期陸續拍板計程車春節費率，台中市、桃園市每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元；新竹縣市也同步調整，大新竹計程車春節運價依原收費加收3成，民眾若遇任意喊價等異樣，可向主管機關檢舉。
桃園市交通局指出，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元。桃園國際機場排班計程車則可加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元並加收15%、延滯計時收費每80秒加收5元。
桃園市今年春節連假計程車加收運價2月13日0時至2月22日24時止，為期10天，屆時桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元，桃機排班計程車每趟次加收100元。
台中市計程車春節連假費率實施時間同樣為2月13日凌晨0時起至2月22日24時，台中市交通局公告，計程車駕駛須依照計費表功能選取春節費率，每趟次加50元，未啟用者不得額外加收。
新竹縣、市府經研商後，也公告農曆春節運價調整方案，按原規定收費方式加收3成，加成計費期間一樣從2月13日凌晨0時起至2月22日24時止。
各地交通主管機關強調，民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，可撥打1999專線或向警察機關等單位檢舉。
經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言