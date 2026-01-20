聽新聞
計程車春節費率 桃竹台中拍板

聯合報／ 記者朱冠諭陳敬丰王駿杰／連線報導
桃園市交通局宣布，計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。圖為桃園國際機場排班計程車。本報資料照片
桃園市交通局宣布，計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。圖為桃園國際機場排班計程車。本報資料照片

2月中將迎來農曆春節連假，各縣市近期陸續拍板計程車春節費率，台中市、桃園市每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元；新竹縣市也同步調整，大新竹計程車春節運價依原收費加收3成，民眾若遇任意喊價等異樣，可向主管機關檢舉。

桃園市交通局指出，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元。桃園國際機場排班計程車則可加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元並加收15%、延滯計時收費每80秒加收5元。

桃園市今年春節連假計程車加收運價2月13日0時至2月22日24時止，為期10天，屆時桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元，桃機排班計程車每趟次加收100元。

台中市計程車春節連假費率實施時間同樣為2月13日凌晨0時起至2月22日24時，台中市交通局公告，計程車駕駛須依照計費表功能選取春節費率，每趟次加50元，未啟用者不得額外加收。

新竹縣、市府經研商後，也公告農曆春節運價調整方案，按原規定收費方式加收3成，加成計費期間一樣從2月13日凌晨0時起至2月22日24時止。

各地交通主管機關強調，民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，可撥打1999專線或向警察機關等單位檢舉。

經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

