后豐鐵馬道 安全新措施宣導不足

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

后豐鐵馬道去年發生男童受傷、救護受阻事件後，市府增設隧道引導標誌並宣導下載消防防災App。記者實地走訪發現，新措施辨識度不足，遊客多不清楚用途，租車業者宣導有限，實際改善效果仍待檢驗；農曆年將至，安全補強是否到位，備受關注。

台中知名的后豐鐵馬道、東豐自行車道與潭雅神綠園道，去年吸引逾800萬人次造訪。然而，去年11月后豐鐵馬道9號隧道口發生男童遭自行車撞傷，事故後，台中市政府進行會勘，在9號隧道內增設引導標誌與地面標線，並建議遊客下載「消防防災e點通」App，以利事故通報定位。

不過，記者近日實地觀察發現，新設標誌與標線宣導不足，多數遊客對其用途並不清楚；租車業者也坦言，遊客普遍認為騎車還要下載App「很麻煩」，實際使用成效有限。

隨著農曆春節將至，預估人潮將大幅增加，議員要求市府加快補強安全措施。民進黨台中市議員謝志忠指出，鐵馬道除了優化景觀與增加亮點，更應將安全放在首位，讓民眾騎得安心比要求下載App更重要；尤其年節期間人車混雜，觀光旅遊局應全面盤點風險，確保自行車道安全。

國民黨台中市議員邱愛珊表示，事故後她曾邀集相關單位現場會勘，市府已盤點危險路段並增設標示標線，另有民間單位表達捐贈AED意願，以強化鐵馬道沿線急救能量，她也將持續緊盯改善進度。

台中后豐鐵馬道九號隧道是知名景點，一旦發生事故，救護車難以抵達。記者游振昇／攝影
觀旅局表示，事故發生後，檢視隧道及周邊道路配置，研議救護車可快速抵達的最近位置，今年已完成9號隧道內引導標誌與標線設置，協助民眾在事故發生時能清楚通報所在位置；邀集沿線自行車租賃業者宣導，提醒遊客下載「消防防災e點通」App，並遵守時速25公里、不跨越車道等規範。

觀旅局指出，後續將針對隧道口、會車頻繁彎道及人潮聚集路段，不定期加強巡查，提升整體通行安全。觀旅局也說明，后豐鐵馬道由舊山線鐵道改建，9號隧道與花樑鋼橋屬歷史建築，無法設置救護通道。

當時目擊事故的醫師徐浩恩也持續關注鐵馬道安全。他回憶，事故發生後雖立即報案，但救護車只能停在約700公尺外，最後由警方騎機車將傷童送出隧道再轉送醫院。他表示，希望相關單位持續精進安全與救護機制，讓民眾能在后豐鐵馬道安心騎乘。

