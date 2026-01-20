聽新聞
0:00 / 0:00

感念張總裁 準船長把「張榮發回憶錄」當護身符

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，他晚年全心投入公益，受惠張榮發及基金會幫助的林原生，就學時得到基金會的清寒獎助學金，如今已是即將升格為船長的長榮海運大副，他說，因張榮發及基金會拉了他一把，給予鼓勵與指引，才找到人生航向。

林原生透露，十七歲時家裡困頓繳不出學費、餐費，已欠六至七萬元，張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，真的是「及時雨」，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學，並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還家中二百萬債務。

林原生說，因為基金會拉了一把，他才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向，他分享自己首趟航海任務，隨身攜帶「張榮發回憶錄」當成護身符、自我惕厲。

另外，張總裁在世時，言談中常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」，是位一出生就看不見，小學只讀半年就輟學的女聲樂家朱萬花，因張榮發某天聽到她的歌唱深受感動，因此提出替她找聲樂老師進修，甚至送她出國留學。

朱萬花說，當時她希望張榮發將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台，「未料張總裁真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，從此展開與長榮交響樂團長達十年的合作演出。朱萬花紅了眼眶說，張總裁不但圓了她的歌手夢，更透過張榮發基金會長期資助身障者藝文協會，讓她扮演起更多身障表演者的圓夢推手，協助身障者勇敢走出陰霾，爭取藝術平權。

長榮 偏鄉 張榮發

延伸閱讀

張榮發辭世10周年紀念特展曝光生前手稿 準船長感謝張總裁改變他一生

張榮發辭世10週年特展 等身蠟像首度公開

憂衛福部組改排擠婦女福利業務 婦團籲單設婦女福利組

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

相關新聞

隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班...

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。