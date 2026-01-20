感念張總裁 準船長把「張榮發回憶錄」當護身符

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，他晚年全心投入公益，受惠張榮發及基金會幫助的林原生，就學時得到基金會的清寒獎助學金，如今已是即將升格為船長的長榮海運大副，他說，因張榮發及基金會拉了他一把，給予鼓勵與指引，才找到人生航向。

林原生透露，十七歲時家裡困頓繳不出學費、餐費，已欠六至七萬元，張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，真的是「及時雨」，後來又受到張榮發鼓舞考上海洋大學，並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短三年內償還家中二百萬債務。

林原生說，因為基金會拉了一把，他才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向，他分享自己首趟航海任務，隨身攜帶「張榮發回憶錄」當成護身符、自我惕厲。

另外，張總裁在世時，言談中常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」，是位一出生就看不見，小學只讀半年就輟學的女聲樂家朱萬花，因張榮發某天聽到她的歌唱深受感動，因此提出替她找聲樂老師進修，甚至送她出國留學。

朱萬花說，當時她希望張榮發將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台，「未料張總裁真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，從此展開與長榮交響樂團長達十年的合作演出。朱萬花紅了眼眶說，張總裁不但圓了她的歌手夢，更透過張榮發基金會長期資助身障者藝文協會，讓她扮演起更多身障表演者的圓夢推手，協助身障者勇敢走出陰霾，爭取藝術平權。