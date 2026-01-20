張榮發生活照、手稿曝光 辭世10周年紀念特展今起免費參觀
全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，而張榮發基金會成立四十年已累計投入逾一百億元，近十年更多達四十億元，為讓大眾理解張榮發初心，基金會將從一月廿日起至二月廿二日止，於張榮發基金會大樓B1舉辦紀念特展，免費開放給各界參觀。
「長榮」的由來，總裁張榮發原要採用自己名字為公司中文名稱「榮發海運公司」，後考慮以自己姓名的前兩字「張榮」命名，最後取「張」姓的「長」字邊，變成「長榮」二字，成為「長榮海運公司」。英文公司名稱原採長榮的英文拼音「Chung Yung」，經考慮後採意譯的方式，最後，定為「Evergreen」象徵公司永遠朝氣蓬勃、繁榮興盛。
張榮發晚年全心投入公益，心心念念行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美表示，他們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，「即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做、盡量做善事」。
基金會表示，「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規畫四大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾三百件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。
展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面；紀念特展自一月廿日起至二月廿二日止，免費開放，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言