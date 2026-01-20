張榮發生活照、手稿曝光 辭世10周年紀念特展今起免費參觀

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年，而張榮發基金會成立四十年已累計投入逾一百億元，近十年更多達四十億元，為讓大眾理解張榮發初心，基金會將從一月廿日起至二月廿二日止，於張榮發基金會大樓B1舉辦紀念特展，免費開放給各界參觀。

「長榮」的由來，總裁張榮發原要採用自己名字為公司中文名稱「榮發海運公司」，後考慮以自己姓名的前兩字「張榮」命名，最後取「張」姓的「長」字邊，變成「長榮」二字，成為「長榮海運公司」。英文公司名稱原採長榮的英文拼音「Chung Yung」，經考慮後採意譯的方式，最後，定為「Evergreen」象徵公司永遠朝氣蓬勃、繁榮興盛。

張榮發晚年全心投入公益，心心念念行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美表示，他們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，「即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做、盡量做善事」。

基金會表示，「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規畫四大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾三百件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面；紀念特展自一月廿日起至二月廿二日止，免費開放，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。