2月新制上路 加熱菸200支免稅「入境小心踩雷」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

財政部日前預告修正相關辦法，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的「指定菸品」二○○支（一條）免稅，二月一日起上路，「指定菸品」即為加熱菸。然國健署提醒，目前所核准的二款加熱菸，並未在國外販售，民眾如攜帶加熱菸回國，最重開罰五○○萬元。

國健署菸害防制組組長羅素英說，一一四年十月一日就將通過健康風險評估審查的指定菸品品項等產品資訊，函送至財政部關務署，作為入境查驗依據。

此外，財政部擬修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，新制同樣於二月一日上路。羅素英表示，屆時旅客在澎湖、金門等免稅商店購買合法加熱菸，再攜至台灣本島或其他國家者，自用免稅數量為每人每次二○○支。

加熱菸 購物 離島

