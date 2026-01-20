聽新聞
0:00 / 0:00
否認代刀 中榮女醫辯「修理器材」
台中榮總三名醫師遭投訴讓醫材商進入手術室動手術，因有新的爆料影片流出，台中市衛生局昨再次約談影片中的女醫師鄭文郁，並將約談內容提交給衛福部與檢方釐清。據了解，鄭在約談中否認不法，稱「未由醫材商代刀，而是修理器材」。
中榮遭爆料的三名醫師分別為神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁與神經外科醫師廖致翔。台中榮總初次調查後，僅對三醫師各申誡一次，近日新的爆料影片又流出，中榮停止三人手術業務，楊、鄭免兼主管職務。
台中市衛生局原本已約談三名醫師，昨天再次約談鄭文郁，鄭仍否認有人代刀，「是在修理器材」。中市衛生局也約詢中榮負責院內調查的副院長李政鴻，李政鴻表示，三名醫師都否認有代刀情形，院內調查還會持續。
台中市衛生局表示，疑涉密醫等情形在一月七日已移送司法機關偵辦；醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依醫師法規定，處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。
中市衛生局指出，針對醫院管理問題，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法規定處五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言