中榮代刀案 石崇良令重新嚴查嚴辦

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
中榮爆發醫材廠商代表至手術室執刀醜聞，衛福部長石崇良（右）表示，影片證實，此事為真，該院嚴重違反醫療法規。記者邱德祥／攝影
中榮爆發醫材廠商代表至手術室執刀醜聞，衛福部長石崇良（右）表示，影片證實，此事為真，該院嚴重違反醫療法規。記者邱德祥／攝影

台中榮總傳出醫材廠商至手術室執刀弊案，因最新影片證實此案屬實，衛福部石崇良昨表示，此事嚴重違反醫療法規，要求台中市衛生局將此案移送檢調，依「醫師法」第廿八條密醫行為移付刑事調查，另組成專案小組，重新檢視，嚴查、嚴辦，並盡速擬定手術室指引配套措施。

該事件遭爆料後，中榮於上周四向衛福部提交報告，坦承三名醫師未依規定登記報備，讓廠商代表進至手術室，各記申誡一次，並強調「廠商未執行醫療行為」。不過，廠商人員在手術室動刀影片旋即曝光，院方慘遭打臉。

民進黨立委林淑芬昨於立法院社福及衛環委員會質詢時痛批，這起爭議像一場鬧劇，廠商「代打執刀」歷時三年，且其他醫院也有類似情況，衛福部卻毫無作為。令人不解的是，醫事司長劉越萍還說出「記申誡對從小到大都是資優生的醫師來說，是一件很丟臉的事情。」幫違規醫師開脫，簡直是醫醫相護。

林淑芬指出，社群網站眾多醫護人員爆料，廠商訓練的助手在手術房幫忙開刀，這已行之有年，不只神經外科，骨科也幾乎成為常態，有些業代技術純熟、經驗豐富，甚至比正規醫師還要上手。然而開刀房內所有人員都知真正執刀者為廠商，只有病人不知道。

石崇良說，影片證實廠商為病人手術，這嚴重違反醫療法規，已要求中市衛生局將此案移送檢調，將依「醫師法」第廿八條的密醫行為移付刑事調查。此外，將組成專案小組，成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等，採「嚴查、嚴辦」態度，釐清事件真相。

為避免類似事件再度上演，石崇良指出，將盡速完成手術室指引配套措施，由醫事司主導，納入醫管專家、專業學會等意見，配合實務需要，並確保病人安全，預計最慢今年七月前上路，往後將納入醫院評鑑，要求醫院落實。

衛福部次長林靜儀表示，如果最後證實非醫師於中榮手術室執刀，除依醫師法處理，疑違反全民健康保險法等部分，將追回健保給付，給予嚴懲。

台北榮總院長陳威明表示，這應該只是個案，如查證屬實，「該怎麼處理、就怎麼處理」；期盼中榮能夠痛定思痛，往後做的更好。

手術 衛福部 石崇良 台中榮總

