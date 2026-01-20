聽新聞
花蓮洪災獲救女童 寫卡片送特搜隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
當時發現小沂的特搜大隊成員分隊長洪柏軒（左）與林楷晟（右）與小沂開心合影，消防局送上消防平安熊給小沂，林楷晟也將小沂送給他的兔子玩偶別在肩膀上。記者劉星君／攝影
當時發現小沂的特搜大隊成員分隊長洪柏軒（左）與林楷晟（右）與小沂開心合影，消防局送上消防平安熊給小沂，林楷晟也將小沂送給他的兔子玩偶別在肩膀上。記者劉星君／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，6歲女童小沂受困鐵皮屋內近2天，屏東縣消防局特搜大隊突破萬難將她救出，小沂昨與母親、舅舅趁消防節到屏東謝恩。她以注音符號在卡片上寫著，「謝謝所有救災英雄，有你們真好。新年快樂、平平安安」，並笑說，未來也想當消防員

小沂昨和家人參加屏東消防節表揚大會，特地來向救她性命的特搜大隊成員致謝，她將前天在抓娃娃機抓到的兔子玩偶，送給當時抱她出來的特搜隊員林楷晟。

小沂用注音符號寫卡片送屏東縣消防局，「謝謝所有救災英雄」。記者劉星君／攝影
特搜大隊長陳世鴻關切小沂還有無創傷，小沂則開心地抓著他的手臂玩盪鞦韆，並說未來想要當消防員。陳世鴻說，「希望小沂健康平安長大，才是最重要的」。

小沂的舅舅感謝所有到光復鄉的搜救英雄與鏟子超人，指屏東特搜團隊在搜救過程面臨泥流溢流，仍冒著生命危險，堅持不放棄任務。

念小一的小沂，災後仍固定接受諮商，學習情況不錯，只是會怕獨處、怕水與怕黑。但昨天看到特搜大隊救命恩人，隨即露出可愛笑容。縣長周春米誇小沂勇敢，送上東港王船文物館御守，希望小沂平安健康長大，小沂向周春米說，「謝謝姐姐」。

馬太鞍溪堰塞湖潰堤時，屏東縣消防局當晚11時抵達花蓮即刻投入救災。儘管滿是泥流，屋頂幾乎被淹沒，救援環境艱困，搜救員每走一步就深陷爛泥，仍克服萬難走到鐵皮屋附近，最終在破壞屋頂瞬間聽到小沂微弱聲音「我在這裡」，找到小沂。

大隊長陳世鴻曾說，這次成功救援在於「生命之鏈」扣合，在姑婆、王姓姑丈公犧牲自我守護、孩子強大求生意志、家屬堅持信念與特搜人員專業堅持，才能在困境中展現大愛與正向力量。

