獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

威力彩頭獎連24槓 下期獎金上看6.3億元

中央社／ 台北19日電
威力彩頭獎連24槓，下期獎金上看6.3億元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
威力彩頭獎連24槓，下期獎金上看6.3億元。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

威力彩第115006期今晚開獎，第一區中獎號碼為20、16、10、37、35、23，第二區中獎號碼為05；派彩結果，頭獎槓龜，連24槓，下期（22日）預估銷售新台幣1.8至2億元，頭獎上看6.3億元。

貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班...

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

