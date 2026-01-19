粕油摻銅葉綠素充高級 食藥署允研議橄欖油訂名標準

快訊

中央社／ 台北19日電

國內2家食品公司涉嫌自國外引進「橄欖粕油」，假冒高級橄欖油販售。食藥署長姜至剛今天表示，此案業者涉嫌摻入銅葉綠素混充高級油，將以3個月時間研議橄欖油品名標示標準。

檢警獲報，國內2家食品公司人員涉嫌於2024年起自國外輸入「橄欖粕油」，假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售給下游廠商。士林地檢署15日指揮保七總隊兵分4路搜索，並約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告新台幣100萬元交保。

中國國民黨立委王育敏今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，此案從業者開始進口原料至今已長達700天，食藥署究竟有沒有掌握賣出多少粕油混充高級貨的油品，並且針對大量進口粕油的業者，是否有進行登錄或追蹤流向。

王育敏指出，國際上橄欖油混充假冒的食安事件相當常見，過去台灣也曾爆發過，但因為有段時間曾強力稽查，現在感覺卻又鬆了，業者才又開始蠢蠢欲動，盼食藥署從源頭加強管理。

姜至剛說明，食藥署每年都有針對市售橄欖油進行抽查，在過去銅葉綠素事件逐漸穩定後，抽查強度與密度逐漸下降；此案源起其實就是在市場進行查核時，覺得「不對」，因此自去年12月起共3次通報檢調。

姜至剛提到，粕油也是可以販售的油品，此次爆發事件的不肖廠商，在追蹤追溯流向等登錄系統中，進貨紀錄都很清楚，但是卻加入銅葉綠素，混充成高級油，因此有假冒攙偽情況，屬於詐欺行為。

民進黨立委林淑芬指出，國內早在2013年就曾發生大統長基食品廠股份有限公司所出產的橄欖油等食用油含銅葉綠素事件，但是過去食藥署都是個案處理，沒有上升到系統性管理的程度。

「橄欖油絕對不會只有這家有問題。」林淑芬認為，原因在於政府並未針對橄欖油訂定標準品名，所以至今若有廠商使用橄欖粕油，只要沒添加違法添加物，就仍然可以將產品名稱訂為「優質橄欖油」。

林淑芬表示，橄欖粕油是在榨完油的橄欖油粕中，添加化學溶劑進行脫酸、脫色、脫臭等程序製成。食藥署早在2016年就曾提出，要訂出橄欖油品名標示規則，並比照聯合國將橄欖油分為5級、2年後上路，至今卻仍未訂出。

食藥署長姜至剛表示，粕油也是可以使用的油，是科技讓這些油品可以持續再利用，只是廠商沒有確實揭露。對於橄欖油品名標示標準一定會進一步研議，預計需要3個月時間。

