臉書違法販售小型焚化爐 最高5年有期徒刑罰1500萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近期有業者於臉書推銷未具備空氣汙染防制設備的小型焚化爐，環境部表示，該行為涉犯廢棄物清理法的行政刑罰規定，請業者及民眾切勿以身試法。圖／聯合報系資料照片
近期有業者在臉書推銷未具備空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，宣稱可自行處理廢棄物以節省清運費用。環境部今嚴正聲明，此類行為不僅嚴重危害環境品質及國民健康，更涉犯廢棄物清理法的行政刑罰規定，最高可處5年有期徒刑，並得併科1500萬元罰金。

環境部強調，任何廢棄物焚化設施皆須符合嚴格的排放標準，網傳小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量PM2.5、戴奧辛及重金屬等劇毒物質。依據「空氣汙染防制法」規定，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，並勒令停工。

環境部表示，除了空汙問題，銷售與購置此類設備進行廢棄物處理，涉及非法處理廢棄物，針對賣家與買家未經主管機關許可，提供土地、提供設備或非法經營廢棄物處理行為，已觸犯「廢棄物清理法」第46條的刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環境部指出，針對此類於網路平台散布的違法推銷廣告，已採取嚴厲行動，將正式函Meta（Facebook）管理單位，指出該類廣告內容涉嫌教唆並誘導民眾進行違法的廢棄物處理行為，嚴重違反我國環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。

廢棄物 廣告 環境部

相關新聞

隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班...

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

