臉書違法販售小型焚化爐 最高5年有期徒刑罰1500萬

近期有業者在臉書推銷未具備空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，宣稱可自行處理廢棄物以節省清運費用。環境部今嚴正聲明，此類行為不僅嚴重危害環境品質及國民健康，更涉犯廢棄物清理法的行政刑罰規定，最高可處5年有期徒刑，並得併科1500萬元罰金。

環境部強調，任何廢棄物焚化設施皆須符合嚴格的排放標準，網傳小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量PM2.5、戴奧辛及重金屬等劇毒物質。依據「空氣汙染防制法」規定，違法設置及操作焚化設備，最高可處2000萬元罰鍰，並勒令停工。

環境部表示，除了空汙問題，銷售與購置此類設備進行廢棄物處理，涉及非法處理廢棄物，針對賣家與買家未經主管機關許可，提供土地、提供設備或非法經營廢棄物處理行為，已觸犯「廢棄物清理法」第46條的刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

環境部指出，針對此類於網路平台散布的違法推銷廣告，已採取嚴厲行動，將正式函Meta（Facebook）管理單位，指出該類廣告內容涉嫌教唆並誘導民眾進行違法的廢棄物處理行為，嚴重違反我國環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。