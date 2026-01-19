快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

防缺藥重演 藥事法、藥害救濟法修法通過初審

中央社／ 台北19日電

為強化缺藥預警與應變機制，避免斷藥情形再次發生，立法院社會福利及衛生環境委員會今天完成「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案審查，2案順利送出委員會。

國內2024年發生輸液大廠永豐化學工業股份有限公司嚴重違反藥品優良製造規範（PIC/S GMP）且許可證到期，導致國內生理食鹽水供貨斷鏈事件。為防再次發生，行政院會去年12月通過「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案，送立法院審議。

立法院衛環委員會今天審查相關修法草案，衛福部書面報告指出，此次修法重點包含掌握必要藥品供應情形、強化穩定藥品供應措施、完善專案核准藥品規範，並配合相關修法增訂違反罰則，以及完備藥害救濟制度。

衛環委員會排審召委、民進黨立委劉建國表示，過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國內多項藥品供應不穩，甚至出現斷藥危機，嚴重影響病患用藥權益，此次修法即是針對制度缺口補強，確保民眾用藥安全。委員會中凝聚高度共識，2部法案順利完成審查送出委員會。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，台灣市場小、藥價低、健保給付還會更動藥價，相關因素都可能影響藥廠持續供應台灣市場藥品意願。此次修法強調藥廠供貨通報義務，是將結構性風險轉化為個別廠商責任，可能反而因過度加重責任，導致廠商退出市場。

對此，衛福部次長林靜儀說明，政府已提出「國家藥物韌性整備計畫」，就是為防缺藥事件重演。針對少數必要藥品，健保署已推動最低價格的「地板價」保障，藥價不會往下降，甚至可能往上調，以確保供應韌性。

劉建國指出，「藥事法」修法重點在於強化缺藥的預警與應變機制，主管機關應及早掌握藥品供應風險，並建立即時處理措施，避免斷藥情形發生。同步修正的「藥害救濟法」則將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，正式納入藥害救濟適用範圍，讓病患獲得完整保障。

藥品 修法 藥害救濟

延伸閱讀

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

他獲徵召選雲林縣長 搶布局基層綠營雲林初選時程出爐

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

相關新聞

隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班...

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。