隱匿兒女腸病毒釀群聚事件 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

任職高雄802醫院的醫師及護士妻子，因隱匿一對兒女感染腸病毒，仍讓小孩到校上課，引爆校內腸病毒菌群聚感染事件，上周統計4個班級、11名學童染疫，過一個周末，新增4名學童發病，今天最新統計出爐，已有5個班級、15名學生染疫，衛生局裁罰夫妻各6萬元、共計12萬罰鍰；另有小二班級整班停課。

高雄鼓山區1所私立小學上周爆發腸病毒群聚事件，起因於一對姊弟出現紅疹、水泡等腸病毒症狀仍到校上課，該校因採跑班上課模式，疫情擴散到二、三年級。

衛生局初步疫調，小五女童5日出現紅疹、水泡等症狀，7日醫師診斷疑似腸病毒仍到校上課，女童被懷疑腸病毒症狀，卻稱過敏、濕疹，校方也未向家長求證，12日同校女童弟弟被校護發現腸病毒疑似個案，才爆出這起嚴重校內群聚。

校方13、14日通報多名學童感染，衛生局追查認定女童是首例指標個案，10日起該校學童陸續發病，上周五統計結果，共有4個班級、11名學生染疫，疫情擴散到染疫家庭的國中生、嬰幼兒等家庭成員。

衛生局指出，姊弟父母任職802軍醫院的醫護夫妻，2人規避疫情、妨礙調查未吐實，除要求兩人親赴說明，並依傳染病防治法各開罰夫妻6萬元，共計12萬元。

腸病毒群聚風暴持續擴大，上周六、周日揭連有3名學童疑似確診腸病毒，今天再傳出1例小二學童發病，該小二班級累計4人染疫，明天是該校結業式，為避免疫情失控，經校方討論，決議全班不用到校參加結業式，1月21至1月23日春節連假補課改採線上上課。

衛生局表示，染疫學童就醫後皆返家休養，將持續監控並督導校方落實環境清消、生病學童不到校上課，確保校內師生健康。校長回應，明天會啟動漂白水、紫外線殺菌燈等全校大消毒作業。 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，源頭疑似家長隱匿仍讓小孩到校上課，導致疫情擴散，害1歲嬰兒也中招，如今傳出疫情擴大。圖／讀者提供 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，源頭疑似家長隱匿仍讓小孩到校上課，導致疫情擴散，害1歲嬰兒也中招，如今傳出疫情擴大。圖／讀者提供