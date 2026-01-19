聽新聞
高雄校園腸病毒群聚15童染疫 家長妨礙疫調罰12萬
高雄鼓山某國小因家長未即時通報孩子確診腸病毒，造成校內15名學童診斷疑似腸病毒症狀。市府衛生局表示，指標個案家長於疫調時未吐實，今天依違反傳染病防治法罰鍰12萬元。
高雄市衛生局今天新聞稿表示，高雄市鼓山區某國小腸病毒群聚事件，截至今天下午5時，共有5個班級、15名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養。
其中某班級因有新增發病學童，經與校方討論，決議該班級明天結業式不須到校，以及1月21至23日改採線上上課。
衛生局並指出，針對此事件指標個案家長於衛生局疫調時未吐實，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，今天對家長依違反傳染病防治法規定，加重裁處新台幣12萬元罰鍰。
