強烈大陸冷氣團來襲！北東濕冷 周三至週五低溫僅8度
今晚強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部水氣增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周三至周五最冷，北東的溫10至12度，局部低溫甚至下探8度，高屏及花東也僅13至15度，高山有降雪機會。
鄭傑仁說，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，明（20日）中部以北、宜蘭開始轉冷，其他地區早晚也偏冷，中部以北、宜蘭低溫13、14度，南部15度，花東17度，白天高溫北部不到20度。
周三至周五（21至23日）最冷，台南以北、宜蘭低溫10至12度，局部地區低溫甚至下探8至10度，高屏、花東13至15度。
周六、周日（24至25日）南部日夜溫差大，西半部、宜蘭低溫11至15度，高溫19、20度，中南部高溫則可回升到23、24度。
降雨部分，鄭傑仁指出，今晚至明天水氣最多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，新竹以北有短暫降雨，苗栗、花東有零星降雨。
周三、周四雨勢逐漸趨緩，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部較大雨勢，北部、花東、恆春半島、中部山區有局部零星短暫降雨，其他地區多雲到晴。
周五水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春半島、中部以北山區有局部零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。
周六至周日強烈大陸冷氣團減弱，各地溫度回升，但基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春仍有局部短暫降雨，西半部為多雲到晴；下周一（26日）各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫降雨。
