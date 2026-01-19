快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，免疫功能不全、慢性貧血、孕婦等三類族群感染「B19微小病毒」風險較高，要特別小心。本報資料照片
台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，免疫功能不全、慢性貧血、孕婦等三類族群感染「B19微小病毒」風險較高，要特別小心。本報資料照片

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，最終仍回天乏術。經檢驗後發現，女童身上疑有「B19微小病毒」陽性反應，研判病毒引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，免疫功能不全、慢性貧血、孕婦等三類人感染B19微小病毒，風險較高，要特別小心。

李秉穎指出，微小病毒B19曾在2024年底，在日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行，因國人喜歡到日本旅遊，當時還讓衛福部疾管署主動在例行疫情記者會說明。

傳染性紅斑症（erythema infectiosum）是由微小病毒B19引起，傳染途徑為飛沫傳染，常見上呼吸道症狀，如發燒、流鼻水等類感冒症狀，症狀出現後，常導致臉部兩側面頰變的紅通通，像被打了巴掌，又像是蘋果臉。

李秉穎說，微小病毒B19大部分影響青少年，從國中到高中，以5歲到18歲年齡層最為常見，一般而言，病程本身較溫和，不需要特別治療，發燒往往不厲害，只是外觀看起來有點奇怪。

但孕婦、慢性貧血及免疫功能不全三類人風險較高。李秉穎說，孕婦若在第一孕期感染，有時會導致畸胎；另，因病毒會破壞骨髓造血細胞，將造成慢性貧血者、免疫功能不全者，可能導致嚴重的貧血，甚至是休克、死亡。一般民眾不用過度恐慌，只要有警覺，平時做好預防，有症狀時就醫正確診治。

李秉穎說，傳染性紅斑症目前沒有治療藥物，預防方法必須勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩等，與預防一般呼吸道感染一致，在台灣，過去經驗顯示，約每十幾年會有一次群聚感染，但少見流行，僅三不五時會出現散發性的病例，民眾不需過度緊張。

病毒 李秉穎 孕婦

延伸閱讀

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

母為領養狗…跨年夜獨留女嬰在家全身傷猝死 與同居人5萬交保

孕婦員林郵局辦事突羊水破裂 現場民眾築起「人牆」守護男嬰誕生

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

相關新聞

台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以...

防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天...

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

強烈冷氣團在路上 粉專示警：接近寒流等級北台灣「冷得很有感」

今天晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，明起降溫轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，根據最新模式資料顯示，即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。