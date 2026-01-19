台中11歲女童大叫後猝死疑感染B19病毒 台大醫示警三類族群需留意

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，最終仍回天乏術。經檢驗後發現，女童身上疑有「B19微小病毒」陽性反應，研判病毒引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，免疫功能不全、慢性貧血、孕婦等三類人感染B19微小病毒，風險較高，要特別小心。

李秉穎指出，微小病毒B19曾在2024年底，在日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行，因國人喜歡到日本旅遊，當時還讓衛福部疾管署主動在例行疫情記者會說明。

傳染性紅斑症（erythema infectiosum）是由微小病毒B19引起，傳染途徑為飛沫傳染，常見上呼吸道症狀，如發燒、流鼻水等類感冒症狀，症狀出現後，常導致臉部兩側面頰變的紅通通，像被打了巴掌，又像是蘋果臉。

李秉穎說，微小病毒B19大部分影響青少年，從國中到高中，以5歲到18歲年齡層最為常見，一般而言，病程本身較溫和，不需要特別治療，發燒往往不厲害，只是外觀看起來有點奇怪。

但孕婦、慢性貧血及免疫功能不全三類人風險較高。李秉穎說，孕婦若在第一孕期感染，有時會導致畸胎；另，因病毒會破壞骨髓造血細胞，將造成慢性貧血者、免疫功能不全者，可能導致嚴重的貧血，甚至是休克、死亡。一般民眾不用過度恐慌，只要有警覺，平時做好預防，有症狀時就醫正確診治。

李秉穎說，傳染性紅斑症目前沒有治療藥物，預防方法必須勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩等，與預防一般呼吸道感染一致，在台灣，過去經驗顯示，約每十幾年會有一次群聚感染，但少見流行，僅三不五時會出現散發性的病例，民眾不需過度緊張。