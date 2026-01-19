聽新聞
0:00 / 0:00
影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪
中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以北以及宜蘭地區，低溫只有11、12度；高屏地區以及花東地區，低溫也可能只有13度到15度左右；尤其局部地區更可能只有8度到10度左右的低溫，提醒大家要注意保暖，周末之後才會逐漸回溫。
另外，隨著強烈冷氣團南下及影響，北部及東半部降雨會逐漸增加，尤其是在基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區，雨勢較為明顯；特別是從今天晚上到明天，可能有局部大雨發生，而且降雨範圍、量級會比較大，持續的時間也會比較久。
周三到周五清晨，北部及宜蘭海拔2000公尺以上山區，以及中部還有花蓮3000公尺以上山區，有零星降雪或固態降雪的機率，高山易結冰，交通及登山要注意安全，山區農民也要嚴防霜害。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言