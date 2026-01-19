影／冷氣團來襲挾大雨 氣象署：低溫下探8度、高山有望降雪

中央氣象署指出，今天(19日)晚間到明天，強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五。從周二晚間到周五清晨，台南以北以及宜蘭地區，低溫只有11、12度；高屏地區以及花東地區，低溫也可能只有13度到15度左右；尤其局部地區更可能只有8度到10度左右的低溫，提醒大家要注意保暖，周末之後才會逐漸回溫。

另外，隨著強烈冷氣團南下及影響，北部及東半部降雨會逐漸增加，尤其是在基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區，雨勢較為明顯；特別是從今天晚上到明天，可能有局部大雨發生，而且降雨範圍、量級會比較大，持續的時間也會比較久。

周三到周五清晨，北部及宜蘭海拔2000公尺以上山區，以及中部還有花蓮3000公尺以上山區，有零星降雪或固態降雪的機率，高山易結冰，交通及登山要注意安全，山區農民也要嚴防霜害。