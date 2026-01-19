高雄人請驕傲！勞力士宣布成衛武營成專屬鐘表夥伴 寫台灣藝文新一頁

長年贊助多面向藝文領域的勞力士今日宣布，將成為高雄「衛武營國家藝術文化中心」（National Kaohsiung Center for the Arts ,Weiwuying）的專屬鐘表合作夥伴（Official Timepiece），形同寫下勞力士在台灣藝文領域的全新一頁。

勞力士早從1970年邀請紐西蘭女高Dame Kiri Te Kanawa成為首位勞力士代言人，同時勞力士也透過「藝術傳承•恒動不息」計劃持續強化在建築、電影、文學、音樂、表演藝術的全方位文化影響力。品牌並自2022年開始推行「創藝推薦資助計劃」，曾多次邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任舞蹈導師，也曾首席贊助雲門舞集「稻禾」的兩廳院首演，2023年更邀請維也納愛樂樂團在台北國家音樂廳表演，為無數古典愛樂者留下美好記憶。

今日雙方共同舉辦記者會後，衛武營藝術總監簡文彬表示，勞力士對於卓越品質的追求與永恆傳承信念，與衛武營的發展策略極為契合；勞力士台灣總經理林人和也指出，表演藝術能跨越界線，凝聚社群，希望透過此次合作，再次共同重申為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。

由於勞力士原本就與美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、法國巴黎歌劇院（Opéra national de Paris）、瑞士蘇黎世歌劇院（Opernhaus Zürich）、德國漢堡易北愛樂廳（Elbphilharmonie）、奧地利維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）......為正式合作關係，本次勞力士與衛武營的結盟，形同讓後者與國際頂級藝文場域齊名，值得所有高雄人與台灣人驕傲！

同時今日勞力士並宣布，勞力士將在三月贊助由新一代假聲男高音、勞力士代言人的奧林斯基（Jakub Józef Orliński）與金蘋果古樂團（Il Pomo d’Oro）的《超越》演出；前者曾獲Opus Klassik「年度最佳男歌手」，並以《Agrippina》與《Eurydice》獲得葛萊美獎提名，是少數征服Z世代的古典樂明星，目前官方網站已開放售票。

同時令勞力士愛好者期待的勞力士時鐘則仍在等待原廠規劃，尚未確定會是在哪個入口角落、單座或多座，或許亦將成為下一次前往衛武營國家藝術文化中心的尋寶遊戲，讓時間見證不期而遇。 德國漢堡的易北音樂廳亦是勞力士官方合作夥伴。圖／勞力士提供 勞力士原本就與世界頂級藝文場域包含奧地利維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）為合作關係，衛武營也曾連續多年以衛星形式轉播維也納愛樂的新年演奏會。圖／勞力士提供 雲門舞集創辦人林懷民（左）曾在2013年為勞力士擔任舞蹈導師，圖右為其指導的巴西舞蹈家Eduardo Fukushima。圖／勞力士提供 新一代假聲男高音奧林斯基（Jakub Józef Orliński）自2025年起擔任勞力士代言人，同時跨足服裝、街舞等領域，多元發展。圖／衛武營提供 勞力士今日宣佈正式成為衛武營專屬鐘表合作夥伴，並與衛武營一同提升在地文化並深化與國際藝術的接軌。圖／勞力士提供 勞力士經典的座鐘未來將現身衛武營國家藝術文化中心、唯地點未定，圖中則為威尼斯雙年展，亦是勞力士贊助藝術的重要文化活動之一。圖／勞力士提供