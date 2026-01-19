高雄人請驕傲！勞力士宣布成衛武營成專屬鐘表夥伴 寫台灣藝文新一頁
長年贊助多面向藝文領域的勞力士今日宣布，將成為高雄「衛武營國家藝術文化中心」（National Kaohsiung Center for the Arts ,Weiwuying）的專屬鐘表合作夥伴（Official Timepiece），形同寫下勞力士在台灣藝文領域的全新一頁。
勞力士早從1970年邀請紐西蘭女高Dame Kiri Te Kanawa成為首位勞力士代言人，同時勞力士也透過「藝術傳承•恒動不息」計劃持續強化在建築、電影、文學、音樂、表演藝術的全方位文化影響力。品牌並自2022年開始推行「創藝推薦資助計劃」，曾多次邀請雲門舞集創辦人林懷民擔任舞蹈導師，也曾首席贊助雲門舞集「稻禾」的兩廳院首演，2023年更邀請維也納愛樂樂團在台北國家音樂廳表演，為無數古典愛樂者留下美好記憶。
今日雙方共同舉辦記者會後，衛武營藝術總監簡文彬表示，勞力士對於卓越品質的追求與永恆傳承信念，與衛武營的發展策略極為契合；勞力士台灣總經理林人和也指出，表演藝術能跨越界線，凝聚社群，希望透過此次合作，再次共同重申為在地與國際觀眾帶來更豐富的文化體驗。
由於勞力士原本就與美國紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、法國巴黎歌劇院（Opéra national de Paris）、瑞士蘇黎世歌劇院（Opernhaus Zürich）、德國漢堡易北愛樂廳（Elbphilharmonie）、奧地利維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）......為正式合作關係，本次勞力士與衛武營的結盟，形同讓後者與國際頂級藝文場域齊名，值得所有高雄人與台灣人驕傲！
同時今日勞力士並宣布，勞力士將在三月贊助由新一代假聲男高音、勞力士代言人的奧林斯基（Jakub Józef Orliński）與金蘋果古樂團（Il Pomo d’Oro）的《超越》演出；前者曾獲Opus Klassik「年度最佳男歌手」，並以《Agrippina》與《Eurydice》獲得葛萊美獎提名，是少數征服Z世代的古典樂明星，目前官方網站已開放售票。
同時令勞力士愛好者期待的勞力士時鐘則仍在等待原廠規劃，尚未確定會是在哪個入口角落、單座或多座，或許亦將成為下一次前往衛武營國家藝術文化中心的尋寶遊戲，讓時間見證不期而遇。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言