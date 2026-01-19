大叫一聲昏迷不治 女童染「B19病毒」送命？中市衛生局：未收到通報

台中市一名11歲女童感冒、咳嗽近月，期間還和家人到中國旅遊，日前外出時，在車內突然大叫一聲後昏迷，經中國附醫以葉克膜搶救兩天後不治；有媒體報導女童檢體發現有細小病毒B19（Parvovirus B19 ；簡稱B19病毒），台中地檢署表示尚未收到任何檢驗報告，對媒體報導的真實性無法證實，台中市衛生局也表示一無所悉。

衛生局說，因為B19病毒非屬於法定傳染病，無需通報，衛生局至今未收到司法單位相關通報，也無從評論此一事件；寒假將至，適逢歲末年終，各類活動及聚會場合增加，國內及國際間持續有上呼吸道相關病毒流行，提醒市民朋友持續落實個人防疫措施。

根據疾管署資料，感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4到20天，初期會出現像感冒一樣的發燒等情況，之後可能出現關節炎、急性腦炎、急性心肌炎、心律不整，若是孕婦感染，還有可能引發流產等。

台中地檢署日前指出，檢察官、法醫今解剖後，器官組織常規採樣做切片送法醫研究所鑑定，初步判斷為多重器官衰竭，可排除外力介入，需待解剖鑑定報告出具，再確定死因據以核發相驗屍體證明書。