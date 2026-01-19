楊麗花親臨「世紀初戀」特展 資深花迷少女心爆發

快訊

中央社／ 宜蘭19日電

由傳藝中心主辦的「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展迎來楊麗花親臨，今天現場見面會花迷一路相挺，紛紛閃出少女心，連喊3次：「我愛妳！」讓已超過80歲的楊麗花非常感動。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展是國寶級歌仔戲名家楊麗花首次的大型個人特展，去年底至今已破萬人觀展。傳藝中心今天舉行展覽見面會，邀請楊麗花親自上台跟花迷們見面，楊麗花一襲綠色大衣禮服端莊大氣，她開心表示，親朋好友都來，「要我演戲我都不緊張，做特展我就很緊張。」

楊麗花表示，身為宜蘭人，這次回到傳藝中心宜蘭園區做特展，「如果不是徒弟們跟朋友們鼓勵，我沒有這麼大膽。」楊麗花說，她從今天凌晨到下午都沒有睡覺、吃東西，「心情太興奮整晚睡不著，希望大家多多給我們指教，我就是這樣靠人指點、繼續改進，才有辦法繼續更好。」

楊麗花弟子陳亞蘭表示，「這次展覽楊麗花拿出許多壓箱寶，包括價值超過百萬的戲服，很多人都跟楊團長說戲服展一年就報銷了，結果楊團長想一想，直接拿3套出來，就是希望給她的戲迷最好的。」陳亞蘭說，展出戲服的人頭台也要像楊麗花，透過陶土捏塑，楊麗花親自上妝，「還有兩個小梨渦。」

開展至今除了有台灣戲迷，也有來自東南亞、菲律賓與香港觀眾到現場，很多觀眾站在清宮或展品前淚流滿面。許多戲迷說，看到楊麗花就想到之前陪伴長大的阿公跟阿嬤，是很棒的家庭連結。這次特展現場也設計很多互動，透過AI讓戲迷當上女主角，還可以自拍，非常難得。

現場有戲迷大聲許願，希望可以再看見楊麗花的歌仔戲，也有戲迷連續大聲說3次：「我愛妳！」楊麗花說，只要有觀眾願意看，「我就不會退休。」

文化部長李遠致詞時開玩笑表示，他看到楊麗花會發抖，「她就像大家的皇帝一樣。」李遠說，如果要舉出代表台灣的3個字，「我的答案是楊麗花、歌仔戲跟冬山河，特展把這3個重要物件聚在一起，非常難得，楊麗花依舊在創造奇蹟。」李遠期待未來宜蘭會有一個歌仔戲中心，「就從這個展覽開始。」

今日展覽見面會現場，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛及文化局長黃伴書、民進黨立委陳俊宇、特展策展人林茂賢、公視董事長胡元輝、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、台視總經理周法勛，以及麗生百合國際娛樂股份有限公司副董事長陳亞蘭等人到場支持。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展即日起展出至10月25日，地點在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館。

