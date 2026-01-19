全台血庫拉警報！A、O型血最缺 禮客號召捐血送購物券與20隻大蝦餐

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
禮客1月21日(周三) 09:30至17:00在民善街205號舉辦「公益捐血活動」，捐血再送購物券。圖／禮客提供
全台血庫拉警報，血液庫存量已跌至警戒線，低於安全存量標準，多數血型庫存不充裕，其中A型與O型血情況最為吃緊，為緩解農曆年前後的嚴重血荒，禮客將於1月21日(周三) 09:30至17:00在民善街205號舉辦「公益捐血活動」，為鼓勵熱心參與的民眾，禮客推出捐血250cc送500元購物券，捐血500cc即可獲得價值1,500元的餐飲與購物電子券，其中包含價值1,000元的「20隻大蝦餐點兌換券」，號召民眾挽袖捐血，還能「補血」吃大餐。

禮客營運部副總夏偉亮表示：「我們觀察到近期血液庫存水位偏低，因此特別選在年前擴大舉辦，希望透過實質的回饋與品牌號召力，吸引內湖科學園區的上班族與禮客熱血男女們的會員們參與，將愛心轉化為最實質的醫療支援。」

禮客公益捐血活動，不僅是公益行動，還有回饋方案激勵參與者。活動當天於現場捐血成功者，捐血250cc：贈送價值500元好禮（含禮客APP電子抵用券300元 + 禮客APP電子商品券200元）。

捐血500cc： 回饋翻倍升級，除了300元抵用券與200元商品券之外，加碼再贈送價值1,000元的 「漾客20隻蝦子餐點兌換券」。所有贈送的電子抵用券及餐點兌換券使用期限至2月22日。

