防春節急診壅塞...北榮推「公床」新制 院長陳威明：9天假期不是問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明說，為避免急診壅塞，已實施「公床」新制，讓同質性高的科別可以相互簽床，靈活運用，實施數月至今未遭投訴、「春節9天假期應該不是問題」。記者魏忻忻／攝影
去年農曆春節期間急診壅塞嚴峻，衛福部今年投入16億元補貼醫護加成，期待提升春節假期醫療院所開診率。台北榮總院長陳威明今天表示，該院為避免急診壅塞，已實施「公床」新制，讓同質性高的科別可以相互簽床，讓患者人院，目前已實施好幾個月，至今沒有遭到投訴、抱怨。

衛福部日前公布春節整備專案，以獎勵基層診所在春節提供醫療服務，設定西醫基層診所診察費、藥事服務費加成比率，除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%，及小年夜前一日、小年夜及初六加成30%。醫院急診及住院診察費、藥事服務費、護理費加成，從小年夜前一日至初六為止，均加成100%，期待提升春節假期醫療院所開診率，避免連假期間醫院急診壅塞再現。

陳威明說，往年春節期間，北榮急診並不壅塞，都可妥善處理，但基於去年各醫院春節急診爆發壅塞，目前已進行動線調整，讓急診環境更好，同時調整調度、遷床系統，過去為堅持醫療專科化，如骨科病人不會收治於神經外科的病房，腸胃科病人不會收治於心臟內科的病房。

但為避免急診壅塞，若同質性高可互相支援、靈活運用，目前已實施好幾個月，陳威明說，至今未遭投訴、抱怨，仍維持醫療品質；因此，「春節9天假期應該不是問題」，急診患者48小時的滯留率均符合標準，政策方向正確。

陳威明說，政府於今年春節期間也給予補助，「重賞之下更有勇夫」，這些年節期間守在第一線的醫護人員 ，他們放棄跟家人團聚時間來照顧國人健康，應給予鼓勵，這是政府德政。他今年也會守在醫院陪著同仁，「大家安心過年，大家的健康我們來守護。」

陳威明也指出，年輕人觀念轉變，不該再談共體時艱，事情沒做好，管理階層就把事情做得更好，他對獎勵政策深感贊同。

外界擔憂不同科別相互簽床造成護理人力負擔，陳威明說，護理師訓練本就是跨科訓練，他舉疫情時為例，疫情期間需採檢需要人力，眼科，復健科，骨科都去支援，「你能讓台灣有狀況的時候，只能感染科去採檢嗎？」只要有醫師證書、護理師證書，國家有難時，所有科別都要互相支援，只要護理師有好的訓練，這個不是問題。

陳威明說，部分公床不是亂簽，不是統一塞床，看到哪邊有床就塞，還是有同質性高的才會簽。台北榮總目前急診滯留率都控制在閾值之下，過年也準備好了，且台北榮總急診室有十幾張的加護病床，萬一有重症，樓上的加護病房進不去，急診室就可以收治，同樣高規格的處理。

春節 小年夜 榮總

