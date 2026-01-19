張榮發辭世10周年紀念特展曝光生前手稿 準船長感謝張總裁改變他一生

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，而張榮發基金會成立40年已累計投入逾100億元，近10年更多達40億元，為讓大眾理解張榮發初心，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展，免費開放給各界參觀。

「長榮」的由來，總裁張榮發原要採用自己的名字為公司的中文名稱「榮發海運公司」，後考慮以自己姓名的前兩字「張榮」來命名，最後取「張」姓的「長」字邊，變成「長榮」二字，成為「長榮海運公司」。英文公司名稱原採長榮的英文拼音「Chung Yung」，經考慮後採意譯的方式，如「Ever Lasting」或「Ever Glory」。最後，定為「Evergreen」象徵公司永遠朝氣蓬勃、繁榮興盛。

張榮發晚年全新投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示，他們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，「即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做、盡量做善事」。

張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。

高爾夫球國手潘政琮說，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張爺爺的青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。在拿下2020年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的，就是張榮發與長期贊助他的張榮發基金會。

潘政琮說，張爺爺跟他說，除了拼命打球外，一定要去完成大學教育，更強調除了技術，更要有智慧，才能在這條路上走得更長遠；潘政琮感性的說，沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮。

張總裁在世時，言談中常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」，她就是女聲樂家朱萬花。她一出生就看不見，小學只讀了半年就輟學，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演，有一天張總裁聽到她的故事，決定找她來試唱。

雖然朱萬花不是音樂科班出身，張總裁聽完後很受感動，提出幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學的想法，朱萬花喜出望外，卻表達希望張總裁將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台。

「沒想到總裁竟然真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，朱萬花說，她與其他身障者站上國家音樂廳的舞台，從此展開與長榮交響樂團長達10多年的合作演出。

朱萬花紅了眼眶說，張總裁不但圓了她的歌手夢，更透過張榮發基金會長期資助身障者藝文協會，讓她扮演起更多身障表演者的圓夢推手，協助身障者勇敢走出陰霾，帶著這群追夢人爭取藝術平權並一同發光發熱。

在這場紀念聚會中，有位見證者是即將升格為船長的長榮海運大副林原生，他同時也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。

林原生透露，17歲時家裡困頓繳不出學費、餐費，已欠6至7萬元，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，真的是「及時雨」，後來又受到張總裁鼓舞考上海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，在長榮海運工作的他，短短3年內償還家中200萬債務。

林原生說，因為基金會拉了一把，他才能從一位偏鄉散赤囝仔活下來，更因為總裁的鼓勵與指引，找到人生的航向，更在現場分享自己首趟航海任務中，隨身攜帶「張榮發回憶錄」當成護身符、自我惕厲的心路歷程。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規畫4大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」將從2026年1月20日起至2月22日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。 長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展。記者胡瑞玲／攝影 長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展。記者胡瑞玲／攝影 長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展。記者胡瑞玲／攝影 長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展。記者胡瑞玲／攝影 長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，基金會將從1月20日起至2月22日止，於張榮發基金會大樓BI舉辦紀念特展。記者胡瑞玲／攝影