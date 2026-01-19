台14甲線、台8線可能降雪 公路局擬夜間預警封閉
交通部公路局今天說，氣象情資顯示台14甲線、台8線高海拔路段有降雪機率、路面積冰不易消融，台14甲線18至41.5公里處、台8線107至141公里處，20日至24日不排除交通管制。
強冷空氣將南下、氣溫驟降。交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，依目前氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線、台8線高海拔路段有降雨夾冰霰或降雪機率，及路面積冰不易消融情況。
中區養護工程分局表示，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段、台8線107公里處大禹嶺至141公里處新白楊路段，20日至24日將視天氣及路況，不排除機動實施交通管制，如限掛雪鏈通行、預警封路，請用路人提前確認天氣、路況，隨車帶雪鏈並小心慢行。
中區養護工程分局表示，高山天氣嚴峻，變化迅速難預測，管制路段視現況機動調整，欲行駛台8線、台14甲線用路人，因雪季期間山區路況難掌握，非必要勿前往，行旅前備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及交通資訊，預先規劃旅行備案，才能及時因應。
