獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。圖／取自台中榮總網站
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。圖／取自台中榮總網站

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台中市衛生局今再次前往台中榮總，進一步就新影片內容約談影片中的女醫師、微創性神經外科科主任鄭文郁。據了解，她在約談中仍否認不法，表示並未由醫材商代刀，而是在「修理」器材，全案將交由檢察官進一步釐清。

據了解，台中榮總原本給衛福部的報告，都稱「醫療廠商沒有執行手術」也謹對3醫師各予以申誡1次處分，但在新影片流出後，已加嚴處分，同時停止3人的手術業務。台中市衛生局人員上午前往中榮，就影片中顯示疑有醫材商接觸儀器的手術約談鄭文郁，她在前一次衛生局的約談時，和另兩名醫師都否認把手術交由醫材商代刀。

衛生局今同時也約詢了負責院內調查的副院長李政鴻，李政鴻表示，因案件仍有疑慮，且3名醫師都否認有代刀情形，所以院內的調查還會持續進行。

台中市政府衛生局表示，本案於獲報後即已依權責啟動行政調查程序，並就疑涉密醫相關情事於1月7日移送司法機關偵辦，依「醫師法」第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

後續若查證屬實涉及非醫事人員執行醫療行為，涉及「密醫」刑事責任部分，將檢具相關事證移請地檢署一併偵辦。另醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依「醫師法」第28條之4規定，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

衛生局指出，有關醫院管理問題，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局嚴正強調，醫事器材廠商進入手術室僅限於儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代為執行醫療程序的行為。重申對醫療不法行為採取「零容忍」態度，必定依法嚴查、絕不寬貸，全力捍衛市民就醫安全與醫療品質。

