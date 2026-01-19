快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

張榮發辭世10週年特展 等身蠟像首度公開

中央社／ 台北19日電

張榮發基金會今天宣布，明天起將舉辦張榮發10週年特展，其中張榮發的等身蠟像也首度公開。高爾夫國手潘政琮說，沒有張榮發就沒有亞洲首面高球奧運獎牌。

張榮發基金會今天舉辦記者會宣布明天起將舉辦「所信所行．善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」，特展中首度對外公開張榮發委由已故知名蠟像大師林建成製作的等比例蠟像。

張榮發基金會執行長鍾德美說，張榮發辭世前叮囑，即使他不在了基金會還是要繼續做善事，基金會成立40年來已累計投入超過新台幣100億元，近10年更多達40億元投入在公益行動的範圍內。

獲得2020東京奧運銅牌，也是亞洲首面高球奧運獎牌的潘政琮說，張榮發曾跟他說過，長榮來自台灣，但是世界的長榮，希望潘政琮也能成為世界的潘政琮。

潘政琮表示，與張榮發第一次見面時，張榮發就告訴他要去讀大學，邏輯思考很重要，判斷力不只可以幫助自身的職業生涯，還可以帶來更多影響力跟貢獻，現在他自己成立基金會，幫助更多在美國就讀大學的高爾夫球員，要是沒有張榮發，就沒有潘政琮，也沒有亞洲首面的高球奧運獎牌。

即將升格為船長的長榮海運大副林原生說，當年在張榮發鼓勵下考上海洋大學，並考進長榮海運工作，短短3年就償還了家中數百萬的債務。

「所信所行．善不止息-長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年紀念特展」規劃4大展區，包含張榮發生平、創業歷程、公益慈善、10年傳承，展出超過300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體展文物，從明天起至2月22日免費開放給民眾參觀，長榮海事博物館也將在特展期間同步免費開放。

長榮 東京奧運 公益

延伸閱讀

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

憂衛福部組改排擠婦女福利業務 婦團籲單設婦女福利組

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

相關新聞

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商進入手術室並接觸器材，台...

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營...

強烈冷氣團在路上 粉專示警：接近寒流等級北台灣「冷得很有感」

今天晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，明起降溫轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，根據最新模式資料顯示，即...

3縣市大雨特報 恐一路下到明晨

中央氣象署下午14時55分針對北北基3縣市發布大雨特報，恐一路下到明天清晨。

不用拆、不用沖水！達人曝紗窗清潔靠「2神物」省力又乾淨

農曆年前不少家庭開始進行大掃除，其中紗窗因長期累積灰塵，成了不少人覺得麻煩的清潔項目。家事達人「無糖太太 小舞」近日在臉書分享一套免拆紗窗的清潔方法，強調不必拆窗、不必用水沖洗，就能把紗窗清得乾淨又省力。

還在吃隔夜火鍋？醫示警成「細菌培養皿」：省菜錢賠掉醫藥費

醫師卓韋儒近日在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」以「隔夜火鍋變細菌培養皿」為題提醒民眾，看似節省、不浪費的惜食行為，若處理不當，反而可能成為腸胃不適甚至集體送醫的導火線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。