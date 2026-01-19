快訊

台中榮總醫材商手術惹議 北榮院長陳威明回應：相信是個案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明表示，台中榮總管理非常嚴格，「期望事件早點落幕」，他相信這只是個案，但如查證屬實也應嚴懲，「該怎麽辦、就怎麽辦，該怎麽處理、就怎麽處理」，相信中榮管理階層會嚴格處理。記者翁唯真／攝影
台中榮總三名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，粗估影響上百名患者。中榮決議三位涉案醫師於調查期間停止手術業務，兩位科主任免兼主管職。對此，台北榮總院長陳威明今表示，希望中榮事件早些落幕，他相信此為個案，中榮是中部地區唯一公立醫學中心，99%以上的人都遵守規定，盼勿打擊醫護人員士氣。

中榮在1月15日提交衛福部的內部報告中，指出三位醫師僅未完整報備登錄，放廠商進入手術室，但廠商未執行醫療行為。但後續有2023年7月手術影片流出，廠商疑在手術室動刀。中榮昨天緊急決議，調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

陳威明今天表示，台中榮總的管理嚴格，他相信這只是個案，若查證屬實，應該嚴懲，「該怎麼辦、就怎麼辦，該怎麼處理、就怎麼處理」，相信中榮管理階層會嚴格處理，並「期望事件早點落幕」。

陳威明也呼籲，希望此事不不要打擊其他外科同仁、護理人員士氣，大家也給中榮一點溫暖，相信痛定思痛，他們一定會做得更好。

衛福部長石崇良上午也指出，，院方第一時間提出報告，「醫療廠商沒有執行手術」，這與後續流出的影片顯然不同，衛福部內部會組成專案小組重新檢視，成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等。目前先從中榮案件開始，「嚴查、嚴辦」，首先釐清台中榮總事件，再討論手術室指引等配套。

