惜食超人集合！悠遊付「即食救援行動」 主動推播附近便當、壽司店優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悟饕池上飯包總經理李鎮岳、數位發展部數位產業署專委黃珞寧、悠遊卡公司董事長林志盈、副總經理林季良、環境部環境保護司副司長呂雅雯、爭鮮gogo總經理王亭力。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司宣布，由數位發展部數位產業署指導、悠遊卡公司計畫執行的「即食救援行動」即日起全面展開，結合悠遊卡與悠遊付長期累積的數據應用基礎，攜手餐飲與零售通路夥伴，透過即時、精準的資訊媒合，讓仍然新鮮美味的餐點，在最適合的時機被消費者即時享用，落實惜食理念，也讓永續環保自然融入日常生活。

「即食救援行動」以悠遊付「Easy Wallet App」為核心平台，當合作店家於特定時段推出限時賞味餐點時，系統將運用數據分析與地點資訊，主動推播優惠訊息給附近消費者，讓民眾在對的時間、對的地點，輕鬆接收實用資訊，以更划算的價格享用餐點，同時減少食物浪費，提升資源使用效率。

首波行動由悟饕池上飯包與爭鮮GoGo率先響應，悟饕池上飯包長期推動「愛心待餐」計畫，結合會員點數與企業捐贈，持續投入社會關懷，與悠遊卡推動的永續精神高度契合。

悟饕池上飯包總經理李鎮岳指出，許多通勤族因工作或行程延誤而「誤餐」，無法在12點準時用餐，透過車站周邊店舖的即時優惠推播，正好能滿足這類需求。爭鮮GoGo總經理王亭力也表示，透過悠遊付推播，可讓通勤族即時注意到捷運站內的外帶選擇，提升最後時段餐盒的銷售效率，進一步落實食品不丟棄的惜食精神。悠遊卡公司也表示，未來將持續擴大合作通路。

