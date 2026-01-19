不用拆、不用沖水！達人曝紗窗清潔靠「2神物」省力又乾淨

農曆年前不少家庭開始進行大掃除，其中紗窗因長期累積灰塵，成了不少人覺得麻煩的清潔項目。家事達人「無糖太太 小舞」近日在臉書分享一套免拆紗窗的清潔方法，強調不必拆窗、不必用水沖洗，就能把紗窗清得乾淨又省力。

小舞指出，過去常看到長輩清洗紗窗時，必須整片拆下來，用水沖、刷子刷，往往弄得全身濕透又費時。但她發現，其實只要準備兩樣簡單工具，就能輕鬆完成清潔，對於沒有請清潔人員、只能自己動手的人來說相當實用。

她建議的材料包括拖把用的除塵紙，以及紗窗專用濕紙巾，兩者在一般超市或日系百貨都能輕鬆購得。清潔時，先用除塵紙由上往下擦拭一遍，把表面的灰塵帶走，再以紗窗專用濕紙巾同樣由上往下擦拭，即可有效去除殘留髒汙；若紗窗長時間未清理、灰塵較多，可將除塵紙的步驟重複一次，再進行濕擦。

小舞也提醒，由於紗窗容易堆積大量灰塵，清潔時最好配戴口罩與手套，避免吸入灰塵或弄髒雙手。她表示，這樣的清潔方式不僅流程簡單，也能達到不錯的清潔效果，省去拆卸與大量用水的麻煩，讓打掃變得更輕鬆。