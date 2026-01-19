5成長者吞嚥困難 小心進食也要兼顧營養

「5成長者有吞嚥困難，可透過訓練、飲食改善！」天主教失智老人基金會19日發布新書《一路吃到老》，內有8位專家提出因應高齡者吞嚥困難的調整方式，例如透過反覆唾液吞嚥測試是否有吞嚥障礙，若有需要可尋求復健科與語言治療師協助；另外，學者駱菲莉提醒，長者也需要充足營養，尤其是蛋白質。

吞藥頭別往後仰

《一路吃到老》一書由8位專家帶領讀者認識吞嚥障礙的生理機制、風險因素、預防方法與實務照護策略，尚未出現吞嚥困難的中高齡族群，也可透過及早調整飲食、口腔運動與肌力訓練預防。基金會執行長鄧世雄表示，65歲以上長者有3到5成有程度不一困難，盼出書讓長輩吃得更健康、安心與開心。

本書作者群、食食樂語言治療所所長王雪珮分享說，不少人吞藥時習慣將頭往後仰，其實反而增加嗆咳風險，應該要避免；若喝水時容易嗆到，常需要清喉嚨，或吞藥、保健食品時感到卡住，都可能是肌力變弱的警訊，建議及早就醫評估。民眾除了自我檢查以外，可透過用力吞嚥法、馬沙口訓練法，或是唱歌開嗓暖身，強化喉部肌群。

嗆到不要馬上拍背

「長輩也要吃夠營養素！」輔大營養科學系副教授駱菲莉則說，粗茶淡飯容易會有胃口不好的問題，因此建議長輩要吃夠蛋白質，並分散在三餐攝取，推薦國產魚類、豆漿與各種豆腐，同時鼓勵長輩吃各種顏色的蔬菜，同時兼顧好的油脂，例如堅果、芝麻等，並減少紅肉與加工食品，有助預防失智與守護長者健康。

駱菲莉提醒，一般認為長輩「嗆到就要拍背」，但若能咳嗽與說話，應該讓長輩自行咳出；還有人認為「吞嚥困難就全部打成泥」，但太早糊化食物會讓口腔咀嚼功能更早退化，反而不好；聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍則現場示範書中推薦的10道菜之一「三色雪花糕」，兼顧長輩進食口感與吞嚥。







現場也擺上許多長者可以吃的菜餚與點心。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

