強烈冷氣團在路上 粉專示警：接近寒流等級北台灣「冷得很有感」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今晚起強烈大陸冷氣團南下，逐漸降溫轉冷。本報資料照片
今天晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，明起降溫轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團，整體強度相當接近寒流等級。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，提醒民眾務必提前做好保暖準備。

󠀠此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下，有降雪機會 。

󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

