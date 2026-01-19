花蓮洪災女童小沂獲救 親送卡片給屏東縣消防局：謝謝所有救災英雄
1月19日是消防節，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生洪災，當時6歲女童小沂受困鐵皮屋近2天，屏東縣消防局特搜大隊不放棄，突破萬難救出受困的小沂，小沂今與媽媽、舅舅等家人們現身屏東縣消防局消防節表揚大會，小沂送上用注音符號寫的卡片「有你們真好！謝謝所有救災英雄，平平安安」。
小學一年級小沂昨跟家人們就先來到屏東，小沂送上用注音符號寫的卡片給消防局，注音符號搭配可愛圖畫，寫著「有你們真好，新年快樂，平平安安，恭喜發財，謝謝所有救災英雄」。
小沂一家人昨就先來到屏東，小沂今見到特搜大隊隊員們，還將她昨天抓娃娃機抓到的兔子玩偶送給當時抱著他出來的特搜隊員林楷晟。
特搜大隊長陳世鴻說，再度見到小沂他當下關切小沂還有沒有什麼創傷，「希望小沂能健康平安長大才是最重要的！」；小沂開心的跟大隊長陳世鴻互動，抓著陳世鴻的手臂玩盪鞦韆，小沂說，未來想要當消防員。
「有你們真好！」小沂的舅舅說，今天消防節特別來到消防局致意感謝，「感謝所有幫忙光復鄉的搜救英雄與鏟子超人」，感謝屏東消防局特搜的搜救團隊，在搜救過程中，他們冒著生命危險，面臨泥流溢流突發狀況。
小沂現仍固定接受諮商，學習情況也不錯，只是還是會怕獨處、怕水與怕黑。
縣長周春米感性的說，「小沂真的很勇敢」並關心小沂後續情況，也邀請小沂常來屏東玩，也送上東港王船文物館的御守，希望小沂平安健康長大。小沂則回縣長周春米說，「謝謝姊姊！」
花蓮洪災發生後，屏東縣消防局出動馳援，當天晚間11時抵達花蓮後即刻投入救災。面對泥流搜救，救援環境艱困，屋頂幾乎被淹沒，特搜大隊成員們，分隊長洪柏軒率領隊員林楷晟、李凡益、何鑌峻、張仡迪、謝孟哲等，克服湍急泥流，每走一步就深陷爛泥，步步艱困。
擬定救災計畫，克服萬難全身汙泥的走到鐵皮屋附近，爬到屋頂時，搜尋過程中傳來女童聲音，確認位置後，切開鐵皮屋頂時，女童小沂說「我在這裡！」，搜救人員接著問「裡面還有誰？」小沂說「還有阿公、阿婆」。
大隊長陳世鴻曾說，這次成功救援在於「生命之鏈」扣合，兩名大人的守護、孩子強大求生意志、家屬堅持信念與特搜人員專業堅持，兩名大人守護堅持，犧牲自我，困境中展現大愛、正向力量。
